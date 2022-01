Christian Sancho estuvo como invitado en el programa Moria Casan en El Nueve. Y allí el modelo y actor habló a fondo sobre un capítulo desconocido de su vida personal: el primer encuentro con su padre biológico, en Miami, hace algunos años.

Hasta el momento, Sancho no había contado mucho de ese momento. Pero con la diva se largó y tiró todo lo que sintió de esos días en la ciudad de los Estados Unidos.

Allí, el modelo también charló con Moria Casán sobre el accidente que sufrió a los 3 años, que lo dejó en coma mucho tiempo y corrió peligro de muerte. En varias entrevistas, Christian Sancho reconoció el cariño que le brindaron en aquel tiempo su madre, su hermano y la pareja de su mamá, a quien considera su verdadero papá.

Sobre el primer encuentro con su padre biológico hace tres años en Miami, Sancho detalló: “Se dio. Casualmente, yo iba a Miami; él vive allá. El encuentro se dio a través de gente conocida; hoy por hoy, con las redes sociales todo es más fácil. En el avión, yo pensaba cómo iba a ser ese encuentro, porque emocionalmente es parecido a volver a nacer”, comenzó.

“También, es enfrentarte a una foto o una radiografía de lo que puede ser tu vida más adelante… Y tenés que pensar qué querés corregir y qué querés ser. El ADN está. Y cuando lo vi, había muchas similitudes, más allá del parecido físico. Fue como enfrentarme a un espejo, pero también entendí que somos muy distintos en lo emocional”, agregó.

Luego, Christian Sancho definió la sensación del primer contacto físico con su padre biológico con una duro concepto: “Yo le tengo mucho respeto y le agradezco que me haya dado la vida. Si tengo que ser honesto, fue un abrazo con una persona que no conozco”.

“No sentí el abrazo de un padre, no sentí el abrazo de alguien entrañable en mi vida. Porque todo eso es mi papá Juan. Es una historia que data de muchos años. Le agradecí mucho el haberme dado la posibilidad de tener un verdadero padre, que es Juan Sancho. Por eso, intento hacer tanto honor a su apellido”, afirmó.

Entrando en detalle sobre su identidad, Christian Sancho reveló: “Me enteré a los 7 años que Juan no era mi viejo. Y para mí fue otro cimbronazo a nivel madurez, enorme. Me lo contó mi mamá, porque en aquel momento había una ley que decía que a los 7 años él podía venir a buscarme y me podía llevar. Mi padre biológico cometió la torpeza de abandonarme de muy chico”.

“Está bien… Habrá tenido sus motivos, sus miedos y sus cuestiones. Mi madre fue una mujer muy valiente, y a los 17 años tomó la decisión de tenerme. Y cuando yo tenía 2 años, Juan me adoptó; un acto de valentía muy grande, porque fue juzgado por su familia, por sus amigos, por su entorno. Le agradezco que me haya enseñado lo que es ser un hombre con todas las letras”, terminó.