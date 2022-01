El cantante del momento L-Gante viajó a Punta del Este a realizar un show y al bajar del avión realizó polémicas declaraciones luego de que su abogado Alejandro Cipolla, presentara en la justicia un pedido de sobreseimiento por falta de delito y el cambio de calificación a amenazas simple luego del problema que tuvo semanas atrás.

Farándula Show pudo hablar en Uruguay con el abogado Fernando Burlando que calificóla causa como “compleja” pero con diálogo todo es posible resolver. Cabe recordar que el cantante se expresó en duros términos contra el abogado diciendo “Que me la chup…”.





Burlando contó que lo invitaron al show de L-gante pero no pudo ir por otros compromisos: “No me interesa que L-Gante esté enojado. No tengo nigun tipo de lazo, ni deseo tenerlo” con él, contó Burlando en la nota y aclaró: “tendría que estar enojado con sus actitudes”.

Dijo que era muy joven y eso “hace que cometa algunos errores”. “Pero ssi del otro lado hay un ánimo de perdonar, puede que esto se armonice”, dijo Burlando. Mirá la nota: