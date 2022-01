En una tarde de muchas emociones, Mery del Cerro abrió el cajón de los recuerdos y publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos suyas y de sus principales amigas a 20 años de haber participado de Super M, el reality de modelos que organizó Mario Pergolini.

En aquel momento ella tenía sólo 16 años, y de ese show también formó parte la popular Jazmín de Grazia, quien falleció hace casi 10 años y terminó siendo la mejor amiga modelo de Paula Chaves.

“Me agarró nostalgia de no poder creer que se están cumpliendo 20 años de Super M 2002, me escribieron para aportar en una nota hablando de estos 20 años y estoy impactada de cómo pasa el tiempo. Increíble, 20 años. Sin dudas un programa que cambió mi vida para siempre”, escribió María.

“20 Años de Súper M 2002. En esta foto tenia 16 años, fue una producción para Revista Gente. Wowwww Increíble, estoy sin poder creer el tiempo qué pasó, más de la mitad de mi vida, se me vienen tantos recuerdos y recorrido”, sumó en otra imagen.

“Creo en el destino absolutamente y que las cosas pasan por algo. Fui de casualidad a acompañar a mi mejor amiga que se había anotado y finalmente entré yo. Me acuerdo cómo si fuera hoy, con 16 años estar sentada en las escalinatas del Hipódromo de Palermo y ver cómo me miró y me eligió Ricardo Piñeiro”, agregó.

“El programa fue un éxito absoluto, creo que nunca fui muy consciente de eso, sin dudas el cambió mi vida, increíble los recuerdos, el destino, todo lo que pasó después, sueños cumplidos, muchos aún para cumplir, mi presente, gracias a todos los que confiaron en mí, agradecida por siempre”, terminó Del Cerro.

Aquel show fue ganado por Grisel Pérez Ponce, una morocha muy alta pero muy silenciosa. De las finales formaron parte María del Cerro, Celina Racchi, Jazmín de Grazia, Carina Monteleone y Cintia Van-Strate. Pero eso ya es otra vida…