La caída en la imagen del presidente Alberto Fernández, persistente tras haber alcanzado aquel pico histórico de popularidad en el arranque de la pandemia, acaba de sumar otro hito estadístico. Una nueva encuesta que mide la imagen de los principales dirigentes nacionales en todo el país, vino con sorpresa (desagradable) para el mandatario, quien ya tiene más rechazo que Cristina Kirchner en dos provincias: Córdoba y Chubut.

Si bien el balance ante la opinión pública sigue siendo altamente favorable a Alberto Fernández, esta situación (que tenga más imagen negativa que la vice, aunque sea en dos provincias) era impensada poco tiempo atrás.

Los datos que Clarín adelanta este miércoles son de CB Consultora Opinión Pública, una firma con origen en Córdoba que se caracteriza por sus sondeos federales, distrito por distrito. Es la que difunde desde mayo del 2020 un interesante ranking de gobernadores, cuyas últimas cifras fueron anticipadas por este diario esta semana.

En la mirada global y retrospectiva, la imagen del Presidente se fue mimetizando con la de la vice y jefa política del Frente de Todos. En cantidad, acumuló más rechazos que apoyos en la mayoría de los distritos; en calidad, esas críticas se hicieron profundas en las provincias más grandes del país. En otras palabras, Alberto Fernández empezó a absorber el anti-kirchnerismo que en algún momento pudo eludir.

Dónde ven peor a Alberto

Según los datos de CB, el rechazo al Presidente supera al de la ex mandataria en Córdoba y Chubut. El primer caso es especial y emblemático: se trata, quizá, de la provincia más anti-kirchnerista del país.

Allí, Alberto Fernández llega a 74,6% de imagen negativa, contra 72,4% de Cristina. Curiosamente, no se trata de la provincia donde mayor rechazo tiene el Presidente, que en CABA alcanza – 74,7%. Pero en la Ciudad que gobierna el macrismo desde 2007, la vice lo supera (en lo malo), con – 75%. Como se ve, diferencias mínimas que llevan a un mismo final: a ambos los ven muy mal.

La otra provincia donde gana (o pierde por menos) la vice es Chubut. Se trata de un distrito que entró en crisis casi desde que reeligieron a su gobernador, el massista Mariano Arcioni, en junio de 2019. Y donde hay un rechazo generalizado a los dirigentes del Frente de Todos. En ese contexto, Alberto Fernández queda un poco más rojo que Cristina: – 63,8% vs. – 60,6%.

Dónde ven peor a Cristina

En las otras 22 provincias, el Presidente mantiene todavía una negativa menor a la de la ex mandataria. Pero, en general, ambos con un fuerte rechazo. Él consigue diferencial a favor de imagen (más positiva que negativa) en sólo cuatro distritos: Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y La Rioja. Ella, en dos: Santiago del Estero y Formosa. Todas provincias pobres (y con pocos votantes) del norte argentino.

En los otros distritos grandes (además de los mencionados Córdoba y CABA), la negativa es alta para ambos, un poco más para Cristina. En Mendoza, la vice tiene 76,1% de rechazo contra 69,5% del Presidente; en Santa Fe, quedan – 65,2% vs. – 64,6%; en Buenos Aires, – 54,7% vs. 51,7%; en Entre Ríos, – 67,8% vs. 63,1%; y en Tucumán, – 59,8% vs. – 53,7%.

Estos números, más allá de la coyuntura actual, abren un interrogante para el 2023. Por este rechazo, ya en 2019 Cristina decidió bajar un escalón y dejar a Alberto Fernández en la cima de la fórmula. Pero ahora que el Presidente también acumula un fuerte rechazo, vuelven las dudas. Con un anexa que enturbia aún más el panorama electoral: los otros dirigentes nacionales del espacio, como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, también acumulan hoy claramente más críticas que apoyos.

