Con un par de días (domingo y lunes) con números algo más bajos en Córdoba que los récords de los cinco anteriores, hasta autoridades sanitarias nacionales plantearon que esta provincia parecía ya haber superado el muy alto pico de la tercera ola. Pero los números de este martes se empecinaron en mostrar otra cosa.

El Ministerio de Salud provincial reportó este martes 14.361 nuevos casos, una cifra muy similar a los casi 15 mil notificados el 5 y el 6 de enero. Para comparar: el pico de la segunda ola, en junio de 2021, fue de 5.600 contagiados en un día.

La contagiosidad de la variante Ómicron, que explica ya más del 90% de los casos en Córdoba, sigue asombrando. En los últimos 14 días, el promedio de contagiados detectados fue de 10.460. Esa cifra representa un 300% más que los 2.626 contagios diarios de promedio contados en los 14 días anteriores (del 15 de diciembre al 28 diciembre, cuando la tercera ola despegaba).

Pero la trepada respecto de dos quincenas atrás impresiona: del 1° al 14 de diciembre, el promedio de casos diarios fue de 144 por día. La diferencia con la actual quincena es del 7.150%.

Mientras, no hay experto o autoridad sanitaria que no admita que esos números son apenas una parte del total: el subregistro (positivos no detectados) es seguramente el más alto desde el inicio de la pandemia, ante el desborde de los puntos de testeo. Lo evidencia el alto número de positivos sobre el total de testeados.

A nivel nacional esa proporción es inédita: este martes, el 66% del total de testeados en el país dio positivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no supere el 10% para poder llevar rastreos y seguimientos con algún éxito.

A nivel nacional, este martes se reportaron134.439 nuevos contagios, la mayor cifra en dos años de pandemia. Como desde hace días, la provincia de Buenos Aires es el distrito que por lejos encabeza la lista, mientras que Ciudad de Buenos Aires y Córdoba están muy cerca como segundo y tercer distrito que más contagios aportan al total nacional.

Los números de Córdoba reflejan cómo la cantidad de contagios se mueven en relación con la cantidad de testeos. Por ejemplo, los días 5 y 6 de enero, cuando se informaron cerca de 15 mil contagios, se testearon entre 47 mil y 50 mil personas.

Pero cuando los positivos bajaron a casi 10 mil (el 9 y 10 de enero) los testeos también descendieron para ubicarse entre los 27 mil y 36 mil. Este martes, con 51 mil testeos, los positivos fueron otra vez más de 14 mil.

En general, la positividad en Córdoba viene rondando en la última semana entre el 28% y el 35%, según los días. A nivel nacional, lleva varios días por arriba del 60%.

INTERNADOS, OTRA CURVA EN ALZA

El 29 de noviembre pasado eran 19 las personas internadas en camas críticas para Covid en el sistema público y en el privado de la provincia de Córdoba: la tercera ola no aparecía ni en los pronósticos.

Al 30 de diciembre ya ascendían a 221.

Y este martes, el informe del Ministerio de Salud, reportó 876 personas, de las cuales 90 revestían algún cuadro de mayor gravedad, con asistencia de respirador mecánico.

