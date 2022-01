“Que te digan que te van a operar del corazón, que te van a abrir, uno que no entiende nada, te da un susto. Tenés miedo, concretamente, a la muerte”. A principios de diciembre, Ricardo García confirmaba que, luego de realizarse varios estudios, le habían detectado que tenía tres arterias tapadas, dos casi al 70% y la otra, al 99%.

“Hace unos cuantos meses que siento un pequeño dolor en el lado izquierdo del pecho cuando camino muchas cuadras. Me paro unos diez segundos y se me pasa. Es como si fuera un shock eléctrico”, dijo en aquél entonces, y siguió: “Primero me revisaron con unos aparatos y después me subieron a una cinta. Y cuando me llevaron a velocidad cada vez más rápida, empecé a sentir la misma molestia que siento cuando camino muchas cuadras”, había agregado.

En aquél entonces, el mediático reveló que tendría que someterse a una compleja cirugía en enero. Desde ese momento Adriana Aguirre, a pesar de que están separados, estuvo siempre a su lado: “Ella me dice que me quede tranquilo pero noto que está más nerviosa que yo. Tenemos una relación cordial, es más, vivimos en el mismo departamento, que es grande y cada uno duerme en su dormitorio. Ella tiene muy buena relación conmigo, corre de un lado para el otro para asistirme en lo que yo necesite, como yo lo hice por ella toda mi vida. Yo no tengo pareja y ella tampoco, pero somos como dos hermanos o dos primos”.

En ese contexto, la semana pasada, la ex vedette utilizó sus redes sociales para pedir dadores de sangre para Ricardo y luego habló con este medio. “Es una intervención difícil, complicada, tiene su riesgo pero él está esperando con la mayor calma que puede para llegar bien. Está en las manos de Dios y vamos a orar, además, necesitamos 16 dadores de sangre”, había declarado.

Lo cierto es que la intervención finalmente se llevó a cabo este miércoles en una clínica de Santa Fe y Pueyrredón, en el barrio de Recoleta, y fue la ex vedette la que le contó a este portal cómo se encuentra García. “La operación empezó a las siete de la mañana y terminó a las tres de la tarde, se le reemplazaron las arterias tan comprometidas, le hicieron los cuarto by pass. Una de ellas estaba tremendamente comprometida, al 99%, no tenía flujo sanguíneo prácticamente. Se le hizo una incisión de 4,5 milímetros y se la reemplazó por una de las venas de las piernas y lo mismo se hizo con las otras tres arterias”, explicó.

Y amplió: “La operación fue muy exitosa, en manos del doctor Walter Rodríguez -jefe de cirugía de Los Arcos-, y terminó todo muy bien. Él reaccionó por sus propios medios, se despertó y se le sacó el respirador mecánico y todo tratamiento farmacológico”.

“Esto es un día a día, hoy subimos un escalón, mañana subiremos otro y así seguiremos subiendo para que las cosas no se compliquen”, continuó quien, además, lo acompañó en todo momento. “Estoy haciendo guardia desde las 8 de la mañana, cansada pero contenta por lo menos de que el primero paso fue dado muy bien, gracias a Dios. Después veremos todo lo que viene atrás”, cerró esperanzada.

Fuente: TELESHOW