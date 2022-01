A dos semanas del final de Los ángeles de la mañana, Andrea Taboada desembarcó en Bendita Tevé como panelista invitada. Y luego de una presentación con “bombos y platillos”, Andrea reclamó la presencia de Beto Casella. Durante enero, está al frente de la conducción Edith Hermida, quien es su reemplazante cada vez que el capitán está de viaje o respeta algún aislamiento por prevención contra el Covid 19.

Luego del comentario de Andrea, Edith adelantó que Casella vuelve el próximo mes y aseguró no saber dónde está. “Beto vuelve en febrero, pero no sé en dónde está, en qué parte del mundo…”. Entre bromas e ironías, Taboada le planteó al aire. “¿Pero él no se suele comunicar?, ¿no tienen un grupo?”. “No, tenemos un grupo pero él no está”, contó Hermida.

“Ah, por qué será…”, le respondió Andrea, chicanera. Y ahí, Edith aprovechó para consultarle si en LAM tenían un chat con Angel De Brito, su líder. “Nosotros teníamos un grupo con Angel. Teníamos como cinco grupos, yo no sabía adónde escribir”, reconoció.

“Tenía unos problemas, metía la pata todo el tiempo”, se sinceró Taboada. “Pero si, con Angel teníamos, pero lo deshizo”, contó Andrea, a pocos días del final del ciclo de espectáculos que en marzo vuelve a la pantalla pero por Telefé.

“Había uno vip, uno medio vip. Se armaron varios grupos. Pero yo como también hago producción en el programa, también pertenecía al grupo de WhatsApp de producción, pero bueno, no sé, ahora vamos a ver”, compartió Taboada, quien supo tener una experiencia paranormal poco antes del final de LAM.

“La tele y la gente extraña al programa, pero no será reemplazo de nadie”, aclaró Andrea, de paso, porque el nuevo LAM ocupará el nuevo horario que ahora tiene Flor de equipo, con Flor Peña a la cabeza.