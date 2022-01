Ya no queda nada de la vía pública en San Miguel de Tucumán, si no son los trapitos es la Municipalidad. Acaso esta nueva medida, que más bien es un gran negocio, ¿tendrá algún beneficio para el consumidor? ¿Qué vamos a recibir los contribuyentes ante tantos cobros e impuestos? Las calles son intransitables e inseguras, el arbolado urbano que se cae encima de la gente y de los autos estacionados, la gestión es pésima y se les ocurre esto que no es otra cosa más que quitarle el “curro” a los trapitos. ¿Alguna vez habrá una propuesta que beneficie al ciudadano?

Williams Fanlo Llanos

[email protected]