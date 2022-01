Jessica Maciel tuvo un año diferente en 2021. Tal vez no fueron “todas buenas”. Pero realizando un balance general, la humorista tiene mucho más para destacar que quizás para lamentarse, porque en lo laboral sus objetivos se siguen cumpliendo y hoy desde un escenario en Villa Carlos Paz.





No solo roba sonrisas cada noche desde el escenario de la sala del Espacio Fénix con el show de humor que encabeza llamado “Clandestinas”, un espectáculo para toda la familia, y que no deja de recoger buenas críticas en el boca a boca que generó. Así, Jessica cumplió el sueño de llegar a Villa Carlos Paz, tras haber debutado en el teatro en calle Corrientes, en Buenos Aires donde formó parte de un elenco integrado por influencers.

En las redes sigue siendo una de las sensaciones. Con más de dos millones de seguidores, Tik Tok es su principal afluente de público, especialmente de los más pequeños que no dejan de imitar sus videos al igual que muchos de los famosos que han utilizado su voz en diversos reels de Instagram.

“Es la primera vez que vengo a Carlos Paz y realmente estoy muy contenta. Vine con la misma productora que trajo este verano a Pachano y enseguida les dije que sí, que me encantaba la idea, y acá estoy. La obra, además, dice varias cosas. Nosotras las transexuales hemos sido clandestinas casi toda nuestra vida. Somos dos chicas trans y un actor transformista que vinimos a Carlos Paz para salir de la clandestinidad y mostrarnos arriba del escenario para dar una fiesta de humor a la gente. Todas hacemos comedia, ese es mi fuerte. Tiene mucho juego e interacción con la gente. Entre los cuadros cómicos que hacemos entre nosotras, salgo yo a hacer mis monólogos, tipo stand up”, explicó Jessica.

Respecto a la reacción del público, en especial de sus pequeños fans, la humorista contó que “Clandestinas” es: “un show para toda la familia, aunque estamos en trasnoche. Porque, además, nos van a ver muchos chicos. Durante el espectáculo no decimos palabras subidas de tono, ni groserías. Todo es con doble intención. Nos cuidamos muchísimo. Para mí fue toda una responsabilidad a partir de saber quiénes me seguían. Escucharlos reir es hermoso. Este dato de que los niños me seguían, lo descubrí cuando me dijeron una vez: ‘Che, vení que hicimos una encuesta, te convocamos a una juntada con tus fans’ ¿Con mis fans?, pensé yo. Hoy tengo 2.2 millones de seguidores en TikTok, pero en ese entonces tenía 500 mil. Llegué al Planetario y era un hormiguero”, finalizó.