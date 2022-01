El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy consideró que la decisión del Gobierno de establecer la modalidad de trabajo remoto para los empleados públicos ante la ola de calor “en el fondo revela que no es necesario ese trabajo”, ya que analizó que “si pueden estar ausentes y no pasa nada, es porque no agregan ningún valor”.

“Nunca es prudente esto de liberar a la gente de que no cumple con su trabajo. En el fondo revela que no es necesario ese trabajo, porque si pueden estar ausentes y no pasa nada, es porque no agregan ningún valor”, sostuvo el referente liberal.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que en esta jornada condujo Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el ex ministro de Economía afirmó que “este mecanismo parece imprudente para los propios trabajadores”. “Es una medida más de una serie de acciones que tienden a generar desaliento en la gente que hace esfuerzo, paga impuestos, trabaja, cumple con sus obligaciones. Me parece lamentable”, se quejó el dirigente opositor.

Por otra parte, López Murphy cuestionó a la titular del PAMI, Luana Volnovich, por su viaje al Caribe y aseguró que el presidente Alberto Fernández “debería hacer alguna acción correctiva muy clara y enérgica”. Además, criticó que su pareja, Martín Rodríguez, sea el número dos del organismo y consideró que se trata de “una anomalía muy grande, un caso de nepotismo increíble”.

“Está a cargo de la obra social más grande del país, en tiempos de pandemia. El Presidente recomendó que no se alejen del país. En todos estos organismos tan delicados por lo general cuando viaja el 1, no viaja el 2 y cuando no viaja el 1, viaja el 2. Si hay que tomar decisiones, no está ninguno de los dos”, analizó.