Mientras las cifras de casos de coronavirus siguen en alza en Tucumán, en el Gobierno afirman que se avanzó de manera importante en la inmunización. “Hay entre 5.700 a 5.800 casos diarios y una vacunación de entre 15.000 a 18.000 personas por día”, dijo hoy el titular del Ministerio de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, en conferencia de prensa junto al gobernador Osvaldo Jaldo. A la vez informó que diariamente se hisopan a más de 10.000 tucumanos.

Estas cifras “dan cuenta del importante trabajo que se desenvuelve día a día y, en este contexto, el gobernador agradeció a quienes tomaron la decisión de vacunarse y completar esquemas”, agregó el titular de la cartera sanitaria. “Tucumán en materia de vacunación ha tenido un crecimiento muy importante que hoy nos está permitiendo brindar una cobertura igual de significativa”, dijo.

Según el ministro, tras la implementación del pase sanitario en Tucumán, más de 450.000 personas fueron inmunizadas. Esto “repercute en que se pueda continuar con todas las actividades habilitadas, de otra forma no se podría con 5.800 casos diarios tener solo 23 pacientes en asistencia respiratoria mecánica en nuestros hospitales”, destacó el funcionario, quien además agregó que se continuará vacunando a lo largo del fin de semana y atendiendo pacientes en guardias febriles.

Por su parte, Jaldo manifestó: “Si sumamos las personas que se atienden entre testeos y vacunación hablamos de más de 28.000 pacientes atendidos por día. En materia de Salud se está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo y este es un enorme sacrificio por parte de nuestro personal”.

En cuanto a la situación epidemiológica, Medina Ruiz analizó: “ya superamos los 10 días posteriores a las fiestas y tuvimos un sostenido aumento hasta una meseta. El análisis que hacemos es que la positividad se está manteniendo en alrededor de un 50 por ciento, gracias a intenso trabajo de Salud y Seguridad, el aislamiento y la colaboración de gran parte de la población que está cumpliendo con los cuidados y protocolos”,.

En este contexto el ministro manifestó que el hisopado no es recomendable ni necesario para arribar a diagnóstico, ya que si la persona estuvo en contacto estrecho con alguien que dio positivo y a la vez no presenta mayores síntomas que un catarro nasal, solo debe proceder a quedarse en casa. “Esta no es igual a la primera o segunda ola, la vacunación es tan exitosa que junto al barbijo nos permite tener una población mucho más protegida que es la primera etapa de la pandemia y de la que creemos que vamos a salir rápido”, concluyó.