La relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo generó repercusiones desde un primer momento ya que la hija de Diego era íntima amiga de Jimena Barón, expareja del músico. Sin embargo, los tortolitos hicieron oídos sordos a las críticas y continuaron su noviazgo.

Aunque no todo fue color de rosa porque tuvieron varios idas y vueltas. El mayor conflicto que terminó por disolver el vínculo fue cuando salieron a la luz escandalosas fotos del exfutbolista a los besos con otra mujer en un boliche de Miami.

“Esta chica estaba en el boliche y con ella estuvo Daniel Osvaldo a los besos adelante de todo el mundo la noche del 31″, aseguró el periodista Guido Zaffora en Es por ahí. Y contó: “Mientras Gianinna Maradona estaba en su casa con Claudia, Dalma, Benjamín, Osvaldo de joda en Miami. 2.30 de la mañana del primero de enero de 2022″.

Aunque días después todo indicaba que la pareja se había reconciliado porque ella se grabó manejando mientras escuchaba una canción de Barrio Viejo, la banda que lidera Osvaldo, lo cierto es que están separadísimos.

Este miércoles fue el cumpleaños de Daniel y Gianinna no sólo no lo saludó en las redes, sino que compartió una explosiva frase en sus historias de Instagram. ¿Dedicada a él? “Al final, sólo tres cosas importarán en tu vida. Cuánto amaste, cuán gentilmente fuiste y que tan agradecidamente dejaste ir las cosas que no eran para ti”,asegura el posteo que subió a su red social.

Lo más llamativo fue que el hijo de la joven, Benjamín, fruto de su exrelación con Sergio Kun Agüero, le dedicó un sorpresivo posteo a través de su propia cuenta. “Feliz cumple dani, te quiero mucho”, escribió el pequeño junto a un emoji de corazón rojo.

Osvaldo no tardó en responderle con un cálido mensaje demostrando que mantienen un gran vínculo. “Gracias benchulain. Te amo con toda mi corazón amigo mío”, expresó.