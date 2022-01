El viaje de la titular del PAMI, Luana Volnovich, al caribe mexicano despertó críticas de la oposición e incomodidad en el Gobierno, a raíz de que desoyó un pedido expreso del presidente Alberto Fernández los funcionarios para que vacacionen en el país.

Holbox es una de las islas más exclusivas del Caribe mexicano. Se trata de un paraíso ubicado en la reserva ecológica Yum Balam que se destaca por tener aguas transparentes y de poca profundidad.

La isla se caracteriza por tener casitas de colores y callecitas de arena. Tiene varias actividades para hacer aunque una de las actividades favoritas de los turistas que la visitan es disfrutar de sus playas y atardeceres.

No hay calles asfaltadas ni resorts ni bancos. Pero sí manglares, playones azul turquesa, festivales de arte callejero, bicis y carritos de golf para moverse, boutiques con encanto y hotelitos para quedarse a vivir… descalzo. Así es la isla maya más bohemia.

Es todavía uno de esos pocos refugios medio vírgenes, medio hippies y medio despreocupados donde no hay coches, no hay calles asfaltadas, no hay grandes resorts con pulserita, no hay bancos y sólo un cajero automático, el wifi viene y va y la luz eléctrica no llegó hasta bien entrados los años 80.

La ubicación exacta es a 145 kilómetros de Cancún, el mayor destino turístico de la Riviera Maya. El trayecto en carretera dura cerca de dos horas hasta el pueblo de Chiquilá, desde donde parten los ferries hacia Holbox (20 minutos dura la travesía).

Teniendo en cuenta la abultada oferta de Yucatán (Tulum, Playa del Carmen, Chitchén-Itzá…) no muchos optan por viajar hasta aquí. Incluso para bastantes mexicanos es algo así como el fin del mundo.

Playas de arena finísima en color blanco nuclear, manglares, cenotes, ríos salvajes, un único pueblo con casas de colores y techos de paja, puestos de artesanía, mercados callejeros de comida, lugareños acarreando ponchos, cocos y gallinas.

también tiendas coquetas de firmas independientes y locales como Lolita o Shalon, pequeñas galerías de arte, como Hoyo Negro, situada frente a la plaza principal, hoteles boutique como Las Nubes o La Casa de las Tortugas, como para quedarse a vivir.

Habría que añadir a la lista locales de música en vivo (de jazz a salsa) y vanguardistas multiespacios en los que igual se puede comprar un glamuroso chal o una silla de diseño que devorar un cangrejo en salsa de coco o tomar un margarita o un mezcal, el destilado de agave de moda.

Luuma es uno de esos sitios top que aglutina todo. Holbox también organiza cada año un festival que ha lavado la cara a calles y edificios venidos a menos a través de murales coloristas. Tiene nombre propio, IPAF-Soñando por Holbox, y ya ha extendido sus tentáculos con espacios de arte urbano en otras regiones del país.

Hasta hace no tanto, la isla, de 1.500 almas y 40 kilómetros de largo por dos de ancho, no era más que un refugio de pescadores. Antes, eso sí, la habían codiciado los mayas. Y los españoles. Y los piratas ingleses. Pero, aunque lo parezca, el nombre no tiene nada de británico. Es de origen indígena y significa agujero negro (de hecho, se pronuncia holbóx, con acento en la segunda o), el color de la laguna sagrada situada al sur de la isla.

De Buenos Aires a Cancún se puede llegar en Aerolíneas Argentinas en vuelo directo o, haciendo escalas, a través de Aeroméxico, Latam, Copa Airlines, American Airlines y United.

Para llegar a Holbox se debe tomar un ferry desde la terminal de Chiquilá, hasta la cual se llega desde Cancún en bus ADO o automóvil desde las restantes localidades de Quintana Roo. Desde Cancún, por ejemplo, se tarda aproximadamente 3 horas y luego 30 minutos de ferry hasta la isla. Salen cada 30 minutos y el pasaje cuesta 220 mexicanos ida y vuelta, es decir poco más de u$s 10.

Las Nubes (www.lasnubesdeholbox.com). Encantador hotel ‘boutique’ de ambiente familiar e íntimo situado al final de la Playa Norte. Formado por bungalows y suites, su spa Orquídea ofrece tratamientos de origen maya con hierbas tradicionales como yerbabuena, tabaco o sábila. Su dueña y perfecta anfritriona, Bárbara, cuenta con otro hotel en el centro del pueblo, Casa Sandra (www.hotelcasabarbara.mx, más acogedor y rodeado de un patio con jardines y piscina.

La Casa de las Tortugas (www.holboxcasalastortugas.com/es) es otro exclusivo hotel respetuoso con el medio ambiente y a pie de playa creado por un amante de la arquitectura, Gianni Golinelli, junto a su esposa Greta y su hija Francesca. Cuenta con el spa Agua, un centro de yoga, una escuela de kiteboarding, una tienda de artesanías y el beach club Mandarina.

En relación al hospedaje, la plataforma Airbnb muestra ofertas que parten desde u$s 48 por noche hasta u$s 95 por un departamento en complejo residencial entero.

Los valores en hoteles varían según la ubicación: desde u$s 55 y escalan a un máximo de u$s 122 en el exclusivo Hotel Mittoz, con vista al mar y servicio de atención completo.

Tanto Las Nubes como La Casa de las Tortugas cuentan con restaurantes con vistas al mar para degustar la cocina isleña. En el primero, hay que probar el ceviche de conchas, la cochinita pibil, el risotto de langosta o el fetuccini de marisco de El Sabor de Las Nubes. También su pan casero y el mezcal con agua de Jamaica.

Mandarina es el restaurante mediterráneo de La Casa de las Tortugas, de cocina orgánica. Recomendamos cualquier plato de marisco o pescado.

En el pueblo, destaca Viva Zapata (www.vivazapataholbox.com), en la avenida Damero, un buen lugar para pedir la especialidad de la isla, la pizza de langosta. Sus pastas aderezadas con productos del mar también traen cola. Un mural con los personajes de la revolución mexicana ejerce de telón de fondo.

Aquellos que prefieran hacer turismo intensivo, podrán visitar algunos de sus atractivos cercanos como: la Isla Pájaros, refugio de una gran diversidad de aves; el Cenote Yalahau, un “ojo de agua” rodeado de manglares y abundante vegetación; y la Isla Pasión, un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza.

En la misma playa de Holbox se puede disfrutar de una sesión de masajes o de los barcitos y restaurantes que están sobre la costa. Otra particularidad es que la isla tiene unos 40 kilómetros de largo por lo que no hace falta auto para recorrerla. Se puede hacer en bici o en carritos de golf.

Fuente: Ámbito