En la noche del miércoles, Marcelo Longhi, presidente del Club de la Municipalidad de Vicente Lopez​, -más conocido como Vilo- fue encontrado muerto adentro de una camioneta en Luján, al norte de la Provincia de Buenos Aires, con varios signos de maltrato y heridas cortantes en su cuerpo.

La Policía llegó al lugar del hallazgo sobre la RP 42, en el acceso al pueblo La Choza, ubicado a dos kilómetros de la ruta 47. La Ford Ranger de color gris estaba a 15 metros de la cinta asfáltica, entre unos pastizales, explicaron las fuentes de la investigación.

Asimismo, los peritos confirmaron que en la escena había más de una docena de latas de cerveza vacías y un fajo de 180 mi pesos. “Aparentemente Longhi no estaba solo. Estacionaron la camioneta a unos 150 metros del puente y se bajaron para tomar cerveza: había latas vacías de la misma marca tanto abajo del puente como arriba de la camioneta”, explicó un investigador en diálogo con Clarín.

Las autoridades no descartan ningún tipo de hipótesis, aunque no creen que se trate de un robo, dado que las pertenencias del ex rugbier estaban en su camioneta. Según la familia de la víctima, este se dirigía a la localidad de Navarro para comprar dos novillos.

El caso lo investiga la fiscal Mariana Suárez de la UFI 9 descentralizada de Luján, quien dispuso que se realice la autopsia para determinar fehacientemente las causas de la muerte.