“La información que me llega es que ella, el día lunes, se fue a un departamento que quedaría en Colón y Costanera. Gente que la vio no solamente ingresar una noche, sino otras noches. El comentario fue que se habían separado”, contó el periodista Pablo Layus este miércoles por la tarde en Intrusos (América) para hablar de una supuesta crisis entre Nito Artaza y Cecilia Milone, quienes se encuentran en Mar del Plata porque están encabezando la obra Los 80 están de vuelta en el Teatro Atlas.

“Ella le habría recriminado algo a él, pero voy a dejar que lo cuenten ellos”, sumó el cordobés con misterio. “Pero no fue por terceros en discordia”, subrayó. Al trascender esta información, Teleshow se comunicó con Artaza y Milone, quienes admitieron que hay un cortocircuito en la pareja aunque por una razón meramente doméstica.

“Vamos a alquilar otro departamento. Porque este en el que estamos, lo dejamos: no está en buen estado, no funciona nada. Y Cecilia alquiló otro donde Diego, nuestro perro está más cómodo y después voy yo con él”, contó Nito. “Cecilia no esperó que yo arregle con la inmobiliaria, tiene menos paciencia. Y alquiló otro. Y bueno, tendré que mudarme ahí, jeje”, agregó el cómico.

Asimismo, Artaza admitió que “existió el enojo de ella” ante esta situación. “Quizás yo no la escuche antes. Y ella es más determinante y alquiló otro departamento. El que estábamos tenia vista al mar pero está con el balcón roto, no había agua caliente, se nos inundó un baño, no funciona el microondas, los cables en el piso y en la pared, pelados. Parecía una película, jeje”, describió el inmueble en el que estaban conviviendo.

“Lo tuvo que limpiar una semana. No se cómo alquilan un departamento así. Y… ¡en dolares!”, enfatizó Artaza.. “Pobres los turistas, con razón vienen cinco días y se van. Así que bueno… Cuando arregle y le pase me mudaré con ella”, cerró Nito.

En tanto, Milone dijo que “con Nito sí, tuvimos un tema con el perro. Una vecina loca que inventa idioteces. Cuando el perro está todo el día con nosotros, solo cuando cenamos lo dejamos”, al respecto de un altercado con una vecina que se quejaba por el comportamiento del perro de la pareja. Y coincidió en su apreciación por la propiedad que habían alquilado para la temporada. “En medio de eso, nos estafaron de la inmobiliaria y nos dieron un departamento que anda todo mal y cómo está pago es un quilombo”, dijo.

Fuente: TELESHOW