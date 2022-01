Arrancamos 2022, pero la fuertísima ola de Covid-19 que no perdona a nadie nos retrotrae a lo que empezó en 2020, el año maldito en el que se cerraron los teatros, los restaurantes, cines y boliches y durante meses nos quedamos todos adentro, en una cuarentena sin final.

Y si ese parate fue muy movilizante para la mayoría de las personas, más dramático resultó para los artistas que se vieron, de un día para el otro, limitadísimos para generar dinero con su oficio. Ese fue el caso de Gaby Almirón, que se hizo conocido como “Pacotillo” junto a Marcelo Tinelli y Gerardo Sofovich.

Como muchos, al ver que sus ahorros se terminaban, Gaby se las rebuscó y se animó a empezar desde cero en un rubro totalmente distinto. Así lo contó en Mitre Live, donde relató el difícil momento que vivió y que lo obligó a tirarse a la pileta.

“A mí me pasaron dos cosas, me quedé sin plata en un momento y tuve que inevitablemente reinventarme pero uno no está preparado para la reinversión”, arrancó Gaby, en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Reinventarse es decidir qué vas a hacer con este presente que te niega a ser lo que sos, a mí una de las cosas que me gustan es la cocina y me puse un pequeño emprendimiento de elaboración de guisos que se llamó ´Solo Guisos´, todo lo que es la zona de Mataderos y Parque Avellaneda, donde vivo”, detalló.

Almirón señaló que él solo se cargó el proyecto al hombro: “Me vi capacitado para hacer otras cosas de lo que es mi profesión. Yo me encargo de comprar las materias primas, las carnes. Atendía el teléfono para captar los pedidos y el delivery”.

“Yo en esa situación no podía pagar sueldos y de vez en cuando venía un hermano mío y me daba una mano. Tampoco podía tener gente, porque en 2020 fue muy duro el tema de la pandemia, fue muy dificil”, agregó.

Y cerró: “Encima en un momento se puso tan jodida la mano, que decidí que mi mamá se venga a vivir conmigo y estuvo conmigo toda la pandemia. Ella tiene 86 años y me asusté mucho y fue como una doble responsabilidad para mí. No sólo me tenía que cuidar yo sino que a mi mamá también”.