La boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner sacudió la modorra de la opinión pública, provocó un interés inusitado en todo ese evento, en la parafernalia desplegada en ese festejo fastuoso y también activó el deseo de profundizar en ese clan tan particular: los Montaner.

Esa presunción sobrevuela por el aire hace años, y se basamenta en las particularidades de la familia, que siempre se ha exhibido muy unida todo el tiempo, en todo tipo de accionar cotidiano. A pesar de las edades de los hijos, que ya son adultos hace tiempo.

De este modo, en las redes sociales, y en los medios de comunicación, se instaló la versión, la teoría que los Montaner forman una especie de secta, fundamentado también en la profesa religiosidad que se exige desde los padres a todos los integrantes.

Aprovechando la presencia en Argentina, Marlene Montaner, que brilla como una matriarca de todo el clan, habló con algunos ciclos y en una de esas entrevistas abordó este rumor de componer una secta. “A mí me duele un poco más. Y me imagino que me duele más porque soy como la mamá gallina (sic) que no quiero que digan nada de mis hijos. Sobre todo, cuando siento que no es justo“, contó.

En esa charla con el programa de Carmen Barbieri, la esposa de Ricardo agregó: “Me puse a leer mientras esperaba que me vinieran a buscar y hubo dos comentarios muy feitos en la broma, y yo las bloqueé. Y las bloqueé porque no quiero tener gente tóxica en mi vida, ni en las redes ni en la vida”.

Marlene se exhibió más sensible a las habladurías, y se diferenció de su esposo y sus hijo: “A mí me afecta. Yo sé que los artistas de mis hijos están mucho más curados. Entonces, yo me mantengo más retirada de eso porque me duele“.