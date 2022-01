En un marco alto inflación y constante creciente desde precios, la economía es una de las principales preocupaciones en Argentina y en ese contexto hoy se supo que «en bancos ellos aumentarán tasas de financiación desde Tarjetas de créditocuando no cumpla con el pago mínimo, en 46% Alabama 49%«.

Esta mañana en el programa Más Información de LN+, el periodista especializado en temas económicos, Guillermo Laborda, precisó que “esto es para montos hasta $200.000”, por lo que explicó que “por encima de $200.000 el banco te puede cobrar mucho”. superior a estos el 49% de la referencia’, ya que ‘no hay límite’.

Al respecto, aclaró que “siempre es mejor pagar el mínimo que no pagar nada” y señaló que “si la persona paga un poco más del mínimo, la tasa de financiación es la misma que si pagara solo el mínimo”. enfatizó que “todavía no se sabe cuánto aumentará el porcentaje de financiamiento de préstamos personales”.

“Como seguramente van a tener un aumento de precio en comparación con los 6 puntos de aumento que vemos en las tarjetas de crédito”, dijo, haciendo énfasis nuevamente en las tarjetas de crédito, señaló que “al elegir esta forma de financiamiento, miremos no solo el interés pero también a lo que parece misterioso en los resúmenes de cuentas, que es el CFT (costes financieros totales)».

“Que sumando todos los impuestos, comisiones, etc., puedes cobrar fácilmente hasta el 50%, 60%, 65%”, explicó y por ello recomendó “si no pagas el total de la tarjeta en un mes, el mes que viene reduce el consumo y empieza a ahorrar para pagar lo que no pagaste el mes anterior”, es decir, “aprieta los frenos para mantener “la bola de nieve que se va a acumular”, porque “todos los meses se acumula la cantidad”.

Deuda de tarjetas de crédito: un problema en Argentina

“El 47,8% de los adultos tiene algún tipo de financiación”, según un informe de Banco Central, que realizó el pasado mes de noviembre, afirmando que “esta financiación la proporciona o bien el sistema financiero oficial o bien entidades no bancarias”. La periodista Florencia Donovan, quien difundió los datos en LN+, destacó que “la mayor parte de la deuda es por tarjetas de crédito”.

Lo que significa que “en principio los argentinos nos autofinanciamos” y agregó que “el 37,8% de los adultos tiene algún tipo de deuda de tarjeta de crédito”. En comparación con los países limítrofes, subrayó que “en Chile debes una hipoteca porque haces una casa, en Brasil pasa lo mismo”, mientras que “en Argentina debes porque giras la carta”.