Nicki Nicole es una de las nuevas artistas que no para de crecer mundialmente. Llamó la atención de Jimmy Fallon cuando fue a su exitoso programa The Tonight Show, convirtiéndose en la primera artista argentina en actuar en este reconocido programa nocturno. Ahora anunció una gran noticia que emocionó a su familia y seguidores que la acompañan en cada paso de su carrera.

Es que Nicki formará parte del Line Up del Coachella, el festival más importante y famoso de Estados Unidos. La artista estará tocando en ese majestuoso escenario el mismo día que Billie Eilish y Kanye West, entre otros cantantes.





El 2021 fue inolvidable para la cantante que agotó las entradas en el Gran Rex, como su gira en el interior, además la rompió con 350 millones de streams obteniendo el segundo puesto a nivel mundial y noveno en Estados Unidos.

Sobre su álbum y canción “Parte de mí” Nicki Nicole aseguró: “Parte de Mi es una canción muy especial para mí”. “Yo diría que es el tema más personal que he grabado hasta la fecha. Lo escribí para alguien que ya no está con nosotros, pero quien me tocó profundamente. Esta canción es una ‘parte de mi’ para todos ustedes, y para que lo sientas a tu propia manera también. Es por eso que nombré mi próximo álbum ‘Parte De Mi”, sentenció la artista.

El festival Coachella del cual formará parte Nicki se realizará entre el 15 y 24 de abril 2022 en el Empire Polo Club en Indio, California.