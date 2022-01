La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó este jueves un operativo sanitario preventivo en el microcentro, con la entrega de más de mil litros de agua mineral a adultos mayores que hacían fila en la vereda frente a los centros de pago a jubilados que funcionan en 24 de Septiembre al 800 y en La Rioja al 200. Participaron de la actividad agentes de las Direcciones municipales de Defensa Civil y de Salud y personal de la Patrulla de Protección Ciudadana.

El secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza, recordó que “la Municipalidad viene realizando tareas de distribución de agua en distintos puntos de la ciudad, en barrios que no tienen el servicio domiciliario desde hace varios días”. Y agregó que “este jueves y viernes se decidió priorizar los centros de pago de jubilados, ya que son personas con mayor riesgo, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja para Tucumán por altas temperaturas, lo que implica un grave peligro para la salud, especialmente de los adultos mayores”.

El funcionario indicó que el municipio “está haciendo tareas de hidratación y asistencia con una ambulancia y personal médico, para prevenir cualquier situación de riesgo que pueda acontecer”.

Distribución de agua potable en los barrios

Ocaranza recordó que, para aliviar la situación de las familias de distintos barrios de la Capital afectadas por la falta de agua potable debido al deficiente servicio que brinda la empresa Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), “la Municipalidad va con un camión cisterna para proveer a las viviendas de líquido para tareas de higiene; y también distribuye agua mineral para el consumo”.

El secretario de Gobierno señaló que ya se realizó la distribución de miles de litros de agua potable en los barrios Elena White, Independencia y San Francisco, y que en los próximos días se llegará con la ayuda a los barrios El Salvador y Libertad, entre otros. “Permanentemente nos llegan los pedidos y evaluamos cada caso en particular. Priorizamos los barrios que llevan más días de escasez de agua. Sabemos que no es la solución definitiva al problema, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados en el municipio”, concluyó Ocaranza.