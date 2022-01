Si bien Silvina Escudero ha contado esta historia amorosa de su pasado más de una vez, lo cierto es que muchos, seguramente, no recuerdan que la bailarina estuvo a punto de casarse. “Yo cuando tenía 21 años me comprometí en una relación. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años”, se animó a contar la bailaina en Cortá por Lozano.





Se refería al periodista Germán Paoloski, que actualmente está en pareja con la actriz Sabrina Garciarena, con quien tiene tres hijos: León, Beltrán y Mía. “Les mando un beso enorme a él, a Sabrina que tiene unos hijos divinos, que me los cruzo siempre porque son vecinos, son amorosos”, continuó aclarando que tiene la mejor onda con su ex.

“Yo no tenía proyectado una vida así, como esta. Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado. Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral”, cerró Escudero dando a entender que ésta fue una relación muy importante para ella.