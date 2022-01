Luego del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la China Suárez, la pareja se dio otra oportunidad y se muestra enamorada en sus redes sociales junto a sus hijos.

Sin embargo, Rodrigo Lussich lanzó una verdadera bomba en Intrusos que demuestra que la relación entre los tortolitos no marcha viento en popa como demuestran a través de románticas postales en París.

Al parecer, la mediática quedó muy dolida por la traición de su esposo y estaría vengándose de una forma muy polémica ya que le da “likes” a parejas de otras famosas. Un dato no menor es que Wanda no sigue a estas personas en sus redes, es decir que ingresa a sus cuentas para chusmear sus posteos.

Tal fue el caso de Bautista Bello, el novio de Jujuy Jiménez, que tuvo entre sus publicaciones dos “Me gusta” de la empresaria. Al respecto, el conductor contó: “Agarra fotos viejas, no actuales, que no están tan revisadas, pero que si entrás a stalkear, podés descubrir cómo le gusta a Wanda Nara la foto de Bautista Bello”.

Y agregó, lanzando más leña al fuego: “Ella comienza a construir su venganza likeando fotos de otros hombres en todo derecho y circunstancia”.

Este jueves, la propia Sofía Jiménez habló sobre el polémico accionar de Wanda y reveló que se sorprendió al ver que estuvo pendiente de su novio. “Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’. Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen”, aseguró en un audio que envió a la panelista Karina Iavícoli.

Súper picante, Lussich brindó su opinión sobre la escandalosa reacción de Nara en las fotos del joven. “Ahí está el tema porque vos le decís al mundo que no hay que meterse con una persona casada, que eso no se hace, que los códigos, por la China Suárez y tu marido, y se lo hacés a la otra con el novio”, apuntó lapidario.

Y, por último, destacó: “Reconozcamos que de parte de Wanda Nara no es habitual ver que le pone ‘like a pibes que no conoce y capaz que están de novio con otra chica, que no sigue y aparte el silencio posterior de ella. Un llamativo silencio”.