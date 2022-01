Luego del largo parate ocasionado por la pandemia de coronavirus, y aún con los casos en alza, la temporada de festivales no se detiene y propone noche a noche a la música popular argentina. Las tradicionales plazas de la Argentina celebran el reencuentro con sus grandes ídolos populares de distintos géneros.

Por estos días tiene lugar uno de los festivales emblemáticos de la Argentina: el de la Doma y el Folklore, que se celebra en la localidad cordobesa de Jesús María y que ya va por su edición número 56. En la madrugada del jueves, subió al escenario José Hernández uno de los atractivos principales de la grilla: Abel Pintos. Y en el primer tramo de su concierto, el bahiense pidió silencio y sorprendió con una declaración a su público.

“Hace muchos años que compartimos música y ustedes están ahí acompañándonos y apoyándonos sin importar qué. Como siempre digo, ‘yo digo voy y ustedes dicen yendo’, y eso lo quiero agradecer”, señaló Abel, destacando la gratitud de su público y antes de confesarles un malestar que había padecido durante la noche previa al show.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales”, reconoció el papá de Agustín. “A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, agregó el cantautor y profundizó los motivos que lo llevaron a compartir esta intimidad con su público.

“Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por cien para todos ustedes de todos modos. Lo digo porque tantos años de complicidad se fueron forjando por ser ustedes honestos conmigo y yo honesto con ustedes”, señaló el bahiense conmovido. “Yo necesitaba que ustedes sepan esto por si escuchan algo extraño. No me estoy sintiendo perfectamente bien, pero no me importa”, agregó.

Mientras las cámaras tomaban los planos de los fanáticos que lo escuchaban atentamente, el cantante prosiguió con su diagnóstico. Y como si advirtiera la inquietud en su público, les llevó un mensaje de tranquilidad: “Es una cuestión que puede suceder cada día. Estoy bien de salud y no es algo para preocuparse, pero lo quería compartir como lo hago con todo, siempre”, continuó el bahiense en medio del aplauso sostenido de sus fans, a modo de abrazo y de reconocimiento por la valentía y la honestidad artística.

Antes de continuar con el show, Abel tuvo un gesto fuera de programa y realizó algo que no suele hacer, según sus propias palabras. “Pero esta oportunidad es especial”, aclaró. “Quiero dedicar este recital especialmente a la memoria de Martín Carrizo, que es un ser adorable que nos dejó mucha música y hermosos recuerdos a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo”, señaló conmovido.

La mención para el ex baterista del Indio Solari, Gustavo Cerati y Animal que falleció el martes pasado a los 50 años luego de una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica fue especial para el cantante. Cabe recordar que Carrizo fue el productor de su tercer álbum, Cosas del corazón, publicado en 2001. Con un beso al cielo, Abel dio paso a “El amor de mi vida”, el tema que titula su último trabajo, y continuó sin mayores problemas su concierto, escribiendo una página más, de las más emotivas, de su idilio con el público de Jesús María.

