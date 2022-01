El legislador de Partido por la Justicia Social (PJS), Walter Berarducci, se refirió hoy al anteproyecto de ley de estatización del servicio de transporte urbano de pasajeros, que es impulsado por concejales que responden al Gobierno provincial, y pidió respeto por las facultades que son exclusivas de los municipios.

“La conocida práctica kirchnerista de “ir por todo” parece ser la idea inspiradora del proyecto sobre transporte público de pasajeros que pretende imponer el oficialismo provincial en la ciudad de San Miguel de Tucumán”, afirmó Berarducci.

El parlamentario consideró que el oficialismo quiere “tapar la ineficiencia de las propias responsabilidades apropiándose de lo que no les corresponde” armando “un bluff distractivo de las reales necesidades de la población”.

“Los tucumanos padecemos el repetitivo bombardeo publicitario de un gobierno provincial inaugurando jueguitos infantiles en las plazas, cordones cunetas o cajeros automáticos, pero no lo vemos preocupado por la mala política energética provincial que nos deja sin luz; no sabemos de sus acciones para evitar el abandono de persona, no lo escuchamos levantar la voz en la discusión federal de los recursos y tampoco sabemos nada de cuales son sus planes para modernizar el estado obsoleto, ineficiente, costoso y superpoblado que vienen construyendo desde hace 20 años”, agregó.

Berarducci acusó al oficialismo provincial de no respetar la autonomía municipal. “Hoy es el turno del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Tucumán, al que pretenden colarse por la puerta trasera sin respetar competencia y responsabilidades constitucionales precisas”, señaló.

“Nos les importa violar el Preámbulo constitucional y la Constitución misma que reconoce la autonomía municipal como el modo de concreción del principio Federal. Tampoco avasallar la competencia exclusiva de organizar el transporte público y privado que la constitución otorga exclusivamente a los municipios”, sostuvo.

“Los textos constitucionales que ellos mismos escribieron parecerían estar allí para ser violadas según sus propios intereses. Llama la atención que quien fuera el impulsor de la ley de necesidad de la reforma constitucional, cuando era vicegobernador de Alperovich, argumentaba en ese momento la relevancia de reconocer la autonomía a los municipios en consonancia con la Constitución Nacional sea hoy el mismo que impulse desconocerla”, completó.

Además, aseguró que el anteproyecto es inconstitucional y aseguró que busca crear “nuevas estructuras administrativas, amplia partidas presupuestarias para sostener el Clientelismo, somete la libertad y sana competencia económica, para terminar violentando los derechos de casi quinientos mil pasajeros que esperan calidad de servicio”.

Por último, el legislador del PJS cuestionó la gestión del Gobierno. “Los datos objetivos muestran la caída libre de la provincia. Manzur y Jaldo No pueden explicar la desocupación creciente, el aumento de los presión fiscal, la violación de los derechos tributarios de los contribuyentes, la desinversión energética, la falta de agua, el fracaso educativo y ahora quieren invadir las competencias de los gobiernos municipales que no les son afines políticamente”.

“Matar los principios republicanos y fundantes de nuestro país como el federalismo valiéndose de las mismas instituciones de la República es denostar la política, es someterse al maquiavelismo rastrero”, finalizó.