Ricardo Centurión se convertirá en nuevo refuerzo de San Lorenzo. El atacante llegará a la entidad de Boedo a préstamo por un año con cargo y con opción de compra, luego de que Vélez y Racing -ambos dueños de su pase- se pusieran de acuerdo en los últimos detalles de la negociación. De esta manera, Pedro Troglio sumará a su segunda incorporación tras el regreso del delantero paraguayo Adam Bareiro.

Durante los últimos años Centurión se transformó en noticia por cuestiones extra futbolísticas. Conflictos con entrenadores, salidas nocturnas y episodios de violencia de género son algunos de los temas que figuran dentro del historial del futbolista de 28 años, próximo a cumplir 29 en pocos días. Sobre este último ítem hizo referencia Matías Lammens, vicepresidente 2° de la institución y actual Ministro de Turismo y Deportes de la nación.

A mediados de 2020, Lammens fue consultado por la posibilidad de que Ricky arribe a San Lorenzo y en diálogo con Ahora dicen de Futurock expresó: “Mi posición con respecto a la violencia machista en general siempre fue muy clara. La verdad que yo no estoy hoy metido en el día a día del club y no lo estoy siguiendo de cerca, tampoco sé cuan cierta es la posibilidad. Creo que en este tipo de casos es un tema a tener en cuenta y cuando uno piensa en un jugador también tiene que tener en cuenta este tipo de cosas“.

Lo cierto es que en dicho mercado de pases, Centurión renovó su préstamo con Vélez y continuó en la institución durante 18 meses más. Ahora, ya con Lammens nuevamente involucrado en la vida dirigencial del Ciclón, el ex Boca se pondrá la camiseta azulgrana pese a la denuncia por violencia de género que cayó en su contra en 2017 por parte de su antigua pareja y por la que terminó recibiendo una restricción perimetral.

Digo No al acoso, No a la desigualdad de género, No a la violencia contra las mujeres. Digo sí a #HombresPorLaIgualdad pic.twitter.com/IT0iNIg3iU

— Matías Lammens (@MatiasLammens) December 4, 2017