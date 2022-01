ARIES (21 marzo – 20 abril)

Hoy verás la vida de color de rosa. Tu intuición va a guiar de forma favorable todos tus sentimientos y en un clima propenso al romanticismo, la imaginación echará a volar de forma ligera. En cambio, este exceso de idealismo puede llevarte a sufrir desilusiones.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Alguien de tu entorno familiar se está entrometiendo demasiado en tu vida de pareja; te verás obligado a poner límites si no quieres acabar soltero. En el trabajo, encontrarás el apoyo de tus colaboradores con un asunto económico importante.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Te convendría una actitud más abierta ante los cambios: tu entorno personal y profesional está sufriendo transformaciones para las que debes estar preparado. Si te resistes y te aferras al pasado de manera irracional, saldrás perjudicado.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Día adecuado para obtener los mejores resultados en todo tipo de pruebas, exámenes o test. Te sentirás algo incómodo con la ropa que decidas ponerte, hoy puede ser de esos días en los que nada del armario te convenza. Corres por tanto el peligro de gastar mucho dinero en caprichos.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Las insatisfacciones que rondan tu vida no se van a resolver de la noche a la mañana, tendrás que poner tu grano de arena para salir de ellas, y mucho esfuerzo si se trata de cuestiones laborales. No te dejes pisar el terreno.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Te puedes enamorar del estilo de vida de una persona, de su apariencia y don de gentes pero, cuidado, no confundir con el amor a esa persona, que te puede perjudicar. Actúa con cautela para evitar las decisiones desacertadas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Tu tendencia a la hipocondría se irá acrecentando en estos días, cuando ya han pasado las fiestas; será una prueba de que piensas demasiado en supuestos problemas de salud que no son para tanto. Intenta distraerte un poco más.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Tendrás sorpresas en diversos terrenos, y, de forma generalizada, serán positivas. Tan sólo la economía puede traerte quebraderos de cabeza, eso si optas por preocuparte por ella, si no, ni siquiera contemplarás su existencia. Buen momento para dejarse querer.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Deberás pasar por una prueba algo desagradable y quizás dolorosa, pero todo saldrá bien al final. Procura ser más optimista y no te dejes llevar por el desánimo. Las flores te traerán suerte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Tu pareja está esperando que introduzcas algo de sorpresa y de misterio en vuestra relación y este es un día perfecto para ello. Tienes algunos problemas físicos que deberías solucionar cuando antes, tal vez algún deporte no te está yendo bien.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Mucho estrés y agobio en un día en el que tendrás que dar el do de pecho en el trabajo y entregar algo importante. No dejes de hacerlo ya que tu tienes capacidad y sentido de la organización, algo que mucha gente no se puede permitir.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Inicias una etapa muy interesante a nivel artístico y creativo; aunque no lo creas, tus actitudes serán muy valoradas en cualquier ámbito vital. Te van a proponer un negocio o proyecto laboral, que será una prioridad en tu carrera profesional.