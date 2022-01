Después de muchas versiones que aseguraban que Esteban Lamothe estaba “en una “ con su compañera de la tira de Polka, Ángela Leiva (rumor que ellos se encargaron de alimentar con divertidos videos, ¡magistral jugada distractiva!), finalmente se descubrió que Charo López era quien había conquistado su corazón.

El mérito, una vez más, fue de Juariu, que detectó varias coincidencias en sus redes en su usual stalkeo detectivesco de famosos. Y ahora, con el romance ya confirmado, Charo habló por primera vez con todas las letras de esta historia de amor que, sorpresa, lleva bastante tiempo.

“Sí, sí. Estoy saliendo con Esteban Lamothe”, le dijo a Ciudad Magazine la actriz de Cualca que protagoniza junto con Leo Sbaraglia la película Hoy se arregla el mundo, a punto de estrenarse.

Muy contenta con la relación que enloqueció a los fans de los dos, que aplauden esta pareja, López se rió pícara cuando le preguntaron cuánto hace que están juntos con Lamothe. “Je… Hace un tiempo…”, reconoció ella, y de inmediato exclamó que está “Re feliz”. “Sino, no estaría saliendo con él”, agregó.

¿Y cómo reaccionó cuando todos pensaban que su novio estaba con Ángela? Charo respondió con humor: “Yo qué sé… No sé. Calculo que no sale con Ángela Leiva, je”. “¿Es un romance al que apostás a que crezca?”, quisieron saber desde el portal.

Y ella, con mucho sentido común, contestó: “No sé… Es raro salir con alguien sin pensar que una quiere que la relación crezca”. Y aseguró que todo marcha viento en popa: “Estamos re bien. Nos reímos mucho y estamos bárbaro”.

Además, quedó en claro que su hija, Elvira, de 5 años, también está muy contenta con el nuevo novio de mamá: “Estamos todos bien. Estamos bien los 33”. La humorista también se refirió a las divertidas bromas que se viralizaron en las redes sobre este romance, dado el parecido físico de los dos.

“Me parece re gracioso, es un chiste que hacíamos nosotros también. Es gracioso. Me parece una observación graciosa y que también es real”, señaló, y recordó que el chiste venía de antes “de esta exposición”.

“Ese chiste no me va a ofender para nada”, aseguró ella, y cerró, contundente y enamorada de su galán: “Aparte, no está mal parecerse a Lamothe”.