La partida de la titular del PAMI, Luana Volnovich y su pareja, Martín Rodríguez, que también pertenece a aquella institución, provocó una enorme ola de críticas contra el gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández había pedido a los funcionarios que vacacionen dentro del país, pero la funcionaria avocada al organismo de los jubilados realizó una «desobediencia» y apareció en México. ¿Está en duda la autoridad del presidente?

Quien opinó al respecto fue Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que en una entrevista con La Nación +, dio su parecer sobre esta situación y aseguró que «si las personas tienen la posibilidad de irse de vacaciones y el dinero, pueden hacerlo», pero lo que molesta, «es la doble moral, porque dicen que hay que quedarse acá pero ves a algunos que agarran el avioncito y salen a otros países».

«A la gente se la han hecho muy difícil, porque han sacado la posibilidad de las cuotas en los pasajes», continuó en su análisis Bullrich, en análisis por las medidas del Banco Central para aplicar una economía más conservadora. En ese caso, la exministra de Seguridad remarcó que «no es la idea indicarle a los funcionarios donde ir y donde no, pero esta doble moral es lo que se critica».

«Dicen ‘vamos a dar el ejemplo y nos vamos a quedar acá’, pero se muestra que es todo para la tribuna, no es una convicción, porque si lo fuera, el presidente debería decirles ‘te di una instrucción, si no la cumplís te vas’», reconoció Bullrich quien continuó explicando que «no se busca la renuncia de los funcionarios, pero me pregunto qué autoridad tiene. Le dice algo y después no cumplen, ¿la palabra del presidente no vale?».

A la hora de hablar sobre la interna de Volnovich, quien está ligada a La Campora, Bullrich aseguró que «quedó demostrado que el gobierno tiene doble vara, doble moral y la dirigencia política de ellos puede tener toda las prioridades, pueden viajar al exterior y le dicen a la gente ‘vos andate a las termas’», esto último en referencia a un tweet donde Volnovich hablaba de la «abuela Yolanda», que se fue a Las Termas con el previaje PAMI.

Fuente: El Intransigente