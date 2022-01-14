Este fin de semana comienza una nueva edición del evento de “La Falda Bajo Las Estrellas”, el recital comenzará a las 22hs y será en el escenario 2, Av. Edén. 1400, con entrada libre y gratuita.
- Viernes 14:
- “Los Pampas”
- Lourdes Laciar
- Primo del Monte
- Memo Banegas.
- Sábado 15:
- “Ángel Martín”
- Yago Silva Trío
- Rodri Della Vedova
- Jon Deca.
- Domingo 16:
- “Campedrinos”
- Shalacos
- Takuara
- Marisa Santos.
- Viernes 21:
- BLIND
- HISTERIA
- NAWWAN.
- Sábado 22:
- NOTAKUSTICA
- MENTIDORES
- LOS TIPITOS
- CASITA DEL BLUES.
- Domingo 23:
- LA CONSPIRACIÓN DE LOS JUEVES
- ALCORNOQUE
- PARAWAY.
- Viernes 28:
- RODOLFO TULIAN
- JUAN CRUZ PAO PIÑERO
- LOURDES GALEANO
- ORQUESTA ESCUELA MUNICIPAL de Tango
- LEANDRO PONTE.
- Sábado 29:
- MABEL TULIAN
- MAXI LESCANO
- LADRAN TANGO
- TANGO CORRUPTO.
- Domingo 30:
- RODOLFO MIRANDA
- 2 X TANGO
- DANIEL SIMMONS
- CONTRAMANO TANGO 4.
- Viernes 4:
- ALGARROBAL
- LUIS Y NINO
- RUNDUNES
- DUO HUAUKE.
- Sábado 5:
- TIERRA ADENTRO FOLK
- VERITO MOREIRA
- EL EMBRUJO
- SILVIA LALLANA.
- Domingo 6:
- LOS PAMPAS NUEVA GENERACION
- LA ESCENCIA
- AMANECER
- ALMA Y TIERRA.
- Viernes 11:
- JAMMERS SCHOOL
- SOFIA SANATORE
- ROMI ALVAREZ
- CLAVE DE LUNA.
- Sábado 12:
- ESTEBAN RUIZ
- ALE HABIAGUE
- FINALISTA LA VOZ – EZEQUIEL PEDRAZA.
- Domingo 13:
- LUNARA
- JERARDO PEYRANO
- TUTTI RUGGIERO.
- Viernes 18:
- JULO
- RAP – GALLOS ED
- DJ.
- Sábado 19:
- ALGO VA A SALIR – VALENTINI
- FEDRA
- PLANEADOR V.
- Domingo 20:
- NAVEGANTES
- ARDE TROYA
- MIL NOMBRES.
- Viernes 25:
- DESFILE DE MURGAS – COMPARSA
- BANDA OK
- SOMBYE.
- Sábado 26:
- FLAMA
- CHICHINAS
- CALLE VAPOR.
- Domingo 27:
- LAYLA
- CRISTAL
- JOLGORIO.
- Lunes 28:
- MELODYNE
- ROMBAI.