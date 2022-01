Dicen que para el amor no hay barreras ni fronteras, pero lo cierto es que Floppy Tesouro decidió poner un freno a este vínculo. Es que fueron meses en donde la modelo ha llegado a viajar hasta siete veces a Miami para verse con Ezequiel Pereira, algo que hizo que todo sea insalvable. Los rumores de crisis comenzaron a circular a fines del año pasado cuando ella pasó la Navidad con su ex, Rodrigo Fernández Prieto.

“La distancia no es nada fácil, pero uno va surfeando como puede y hay que tomar decisiones difíciles. Hubo un reencuentro en Punta del Este y nos hemos puesto a charlar de todo lo que pasó. Va a ser lo que tiene que ser. Lo importante es que estamos los dos bien y que las cosas van fluyendo. De eso se trata la vida. Si uno las acomoda, las cosas van bien”, manifestó la mediática en una entrevista con GENTE en el desfile Summer Mood de Punta del Este.

Más allá de esta situación puntual en donde el presente los encuentra desde otro lugar, no cerró las puertas a la posibilidad de retomar esta historia de amor en un futuro: “Yo soy una apasionada del amor y este reencuentro fue muy lindo. Por eso las cosas pasan por algo”.

Al ser consultada en el evento que se realizó en las torres Fendi Château Residences por la posibilidad de dejar su vida en Argentina para instalarse con él en el exterior, contestó: “Mas allá del trabajo, yo tengo una hija muy chiquita y eso es lo mas importante”.

“Él propuso y encontró la vuelta. Dentro de esa solución viene esta decisión. La distancia no es un plan. No tiene que ver con que el amor no alcance, sino que es difícil. Hoy desde otro lugar las cosas pueden ser diferentes”, afirmó esperanzada.