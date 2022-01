Florencio Randazzo todavía no se fue de vacaciones y dice que está esperando a que se confirmen las fechas de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados. Sin adjetivar, el flamante diputado se muestra crítico de la titular del PAMI, Luana Volnovich, a quien fotografiaron en la isla Holbox, en México. “Cuando fui ministro solo me tomé fines de semana y me fui a Valeria del Mar. Sabía de la enorme responsabilidad que tenía por el lugar que estaba”, contrasta.

El ex ministro del Interior se mueve entre su casa en La Plata, sus oficinas en Puerto Madero y la del anexo de la Cámara de Diputados. Está trabajando en una ley de Alcohol Cero y Boleta Única. “Se tiene que aprobar este año sí o sí, porque el que viene vuelven a haber elecciones”, plantea.

Randazzo reconoce que “lamentablemente” ahora también le “cuesta mucho” desconectarse. “Tengo poco tiempo libre”, asegura. Cuando se hace ratos, mirá películas o lee algún libro, más allá del tiempo que pasa con sus hijos: uno de 16 y otro de 21, que estudia Ciencias Políticas.



– Tuvo mucho recorrido en cargos ejecutivos ¿cómo sintió el debut en un cargo legislativo?

– Yo soy un hombre más ejecutivo, porque creo que la gestión es la herramienta más formidable que tienen los gobiernos para transformar la realidad. Pero hoy me toca otro desafío, el de ser diputado, y lo vivo con la misma condición de siempre, que es la de solucionar los problemas que tienen los argentinos. De mí no esperen ningún acompañamiento que no sea para buscar resolver los problemas del país. Yo no tengo jefe ni jefa y voy a cumplir con mi palabra, que es otra de las cosas que Argentina ha perdido. Pero es el capital más importante que puede tener hoy un dirigente.

– ¿Se reencontró en la Cámara con dirigentes del peronismo con los que compartió espacio e incluso gobierno hasta 2015?

– No creo que el peronismo hoy esté expresado en el kirchnerismo. De ser un frente politico que incluso llevó a un radical como candidato a vice, terminó siendo un grupo de fundamentalistas. No creo que el verdadero peronismo, el transformador, disruptivo, el de la inclusión social -y no de la asistencia a la exclusión- esté representado en el kirchnerismo.

– De las dos sesiones que hubo hasta ahora en Diputados, en una la oposición le volteó el Presupuesto al Gobierno y en otra el oficialismo logró imponer su proyecto de Bienes Personales. ¿Qué Congreso espera para los próximos dos años y cuál será su rol?

– Evidentemente el esfuerzo que hemos hecho ha valido la pena, porque la actitud de nuestro bloque fue fundamental y expresamos una visión diferente de lo que hay que hacer. Hay un Parlamento mucho más equilibrado, que ahora debe tener como agenda los temas importantes que preocupan al conjunto: la inflación, la educación, la seguridad.



– ¿No fue un error dejar a un Gobierno sin Presupuesto?

– No. Y a lo sumo, el error ha sido del Gobierno de presentar un Presupuesto absolutamente inconsistente desde el nivel de inflación, planteado del 33 % cuando sabíamos que lamentablemente iba a superar el 50%. Además, transfería facultades del Congreso al Ejecutivo. Hay que terminar con eso. Es otro Congreso, otra realidad.

– ¿Qué postura van a tener frente al acuerdo con el FMI?

– De la deuda tienen que hacerse cargo tanto Cambiemos, que fueron los que nos endeudaron, como los que gobiernan hace dos años, que en lugar de resolver el problema lo empeoraron. Está claro que el acuerdo con el FMI no puede condicionar a que la Argentina crezca y pueda desarrollarse. Y si es así, a mí no me tengan en cuenta. Ya se dijo: “Los muertos no pagan”. Además, tiene que haber una posición clara del Gobierno nacional. ¿Cuál es su posición? No se conoce.

– Conoció mucho, y de cerca, al presidente Alberto Fernández, ¿qué conclusión hace de sus dos años de gobierno?

– No voy a hacer una evaluación desde el punto de vista personal porque no me corresponde. Institucionalmente es el presidente de los argentinos y el resultado ha sido pésimo. Al país le ha ido muy mal.

– ¿Le destaca algo?

– Al principio de la pandemia, cuando convocó a todos los sectores. Eso generó expectativa en relación a resolver confrontaciones. Después ese camino, lamentablemente, se abandonó.

– Un sector de Juntos por el Cambio lo quiere atraer de cara a 2023. ¿Puede haber una acuerdo con ellos?

– No me conformo con la idea de que porque soy crítico del Gobierno tenga que ser del macrismo, porque no tengo nada que ver. Ellos también ya gobernaron y fracasaron. Yo tengo una visión diferente de lo que hay que hacer. Confío en la tercera vía. En dirigentes que entiendan que la Argentina necesita cambios profundos, de estructura. De hecho, Cambiemos persistió en los mismos errores que venía teniendo el kirchnerismo. Los profundizó todos: dio más planes, generó más deuda, más desocupación. La única verdad es la realidad.



– Pero muchos dirigentes que apostaron a terceras vías, desde el propio Sergio Massa o recientemente Margarita Stolbizer, terminaron uniéndose a alguna de las dos grandes coaliciones. ¿Electoralmente tiene chances una tercera vía?

– Yo creo que hay que tener voluntad, coraje y decisión de saber que en el mediano o largo plazo vamos a tener una posición fuerte frente a sociedad. Y que la sociedad no insistirá en lo mismo, porque si no el resultado va a ser el mismo. Más que tercera vía hablo de otro camino y lo tiene que conducir un peronismo más moderno, aggiornado.

– ¿A cuál peronismo se refiere? Porque hoy la coalición gobernante incluye al PJ. De hecho Cristina Kirchner se corrió de la presidencia para dejar a un peronista más tradicional…

– No, el peronismo no está representado en este gobierno de ninguna manera; las políticas que lleva adelante no expresan al peronismo verdadero, como fuerza transformadora, con mirada social y del mundo.

– ¿Y cómo analiza el fenómeno libertario al que le fue muy bien en la última elección? Y está más corrido hacia un extremo aún.

– Son expresiones diferentes, que tienen que ver directamente con una ciudadanía hastiada de un sistema político que ha fracasado. Soy respetuoso de todos, pero estoy lejos de su pensamiento.

