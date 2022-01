Gianinna Maradona vive un presente álgido, con la ruptura de la pareja que configuraba con Daniel Osvaldo, que se tiñó por situaciones controversiales que acontecieron en Miami, como una pelea del ex futbolista en un boliche y fotos muy acaramelado con una mujer.

Instalada hace unos días en esa ciudad norteamericana, la hija de Diego Maradona sintió la necesidad de expresarse de manera profunda respecto a lo que le despierta su madre Claudia Villafañe. Así publicó una carta muy emotiva en su Instagram.

Con una imagen de un abrazo con Claudia, Gianinna inició su relato: “Nada sería de mi sin vos, sin tu silencio que habla por sí solo, sin tu compañía, sin tus miradas, sin tu complicidad, sin tu forma de seguir tratando de entender mi forma de ser, mi “rara forma de vivir””, comenzó.

Luego se sinceró respecto a su personalidad, a los problemas que le generó a su madre: “Hoy también abrazo tus ganas de siempre buscar mi felicidad, tu forma de siempre buscarle la vuelta a mis chinos. Caprichosa por momentos, vulnerable siempre, de atar, frontal, con carácter, de pocos o muchos amigos, la más rebelde de tus hijas, la que da siempre de más, la que no siguió con ningún mandato y se mandó cualquiera”.

También ponderó la confianza de Villafañe en ella cuando quedó embarazada muy joven de Benjamín: “Cuantas veces habrás escuchado que con 19 no iba a poder criar absolutamente nada y acá estamos, va para los 13 y es un pequeño gigante del cual estoy más que orgullosa. Sigo siendo yo, quien vive en constante aprendizaje, quien no sigue ni con la medicina tradicional y también soy señalada”.

En este texto muy intimista, Gianinna valoró el apoyo incondicional de su mamá y también de su papá, con sus bemoles, sus características.

“Vos ni tinto ni café, yo en ese orden. Bueno café no tanto ya tampoco… Acá estoy ma, siendo real conmigo misma, una vez más. Nada sería igual si tus brazos no están ahí para mí. Vos y papá, el agua y el aceite en mi crianza, vos la ley, papá la gozadeira. Cómo pudieron, así lo hicieron y así lo hago yo. Les agradezco, me dejaron ser, y ambos fueron quienes se complementaron para estar al lado mío incondicionalmente”, posteó.

Y para cerrar, la joven Maradona volvió a compartir todos los sentimientos que le despierta Claudia: “Para que te quedes tranquila una vez más que todo está bien. Te juro que si, dormí sin frazada que aunque siempre te responda que hago lo que puedo, ¡siempre puedo un poco más! Te amo y te admiro”.