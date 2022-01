En la tarde del martes 11 de enero, Costa dijo basta. “No puedo más del dolor”, gritó. Y en la Clínica Colón de Mar del Plata tomaron cartas en el asunto. Esa misma tarde la introdujeron en el quirófano para sacarle los cálculos extrabiliares que la afectaban.

Desde las redes sociales contó ella el paso a paso de lo que ocurrió, pero en una charla periodística dio más precisiones de lo acontecido: “Fue una urgencia, yo venía sintiéndome mal, pero pensé que era angustia, estrés. Empecé con un dolor en la panza. Por eso pensaba que era angustia, porque era en la boca del estómago”.

“Y una doctora, Vir Busnelli, me dice ‘¿Vos tenés piedras en la vesícula?’. Y le dije que no, por lo que me recomendó una ecografía abdominal. Ahí se desató todo este trajín”, comentó la compañera de Santiago del Moro en La Nación.

“Viva. Una urgencia. Prefirieron operar ahora porque después puede complicarse. Una piedrita que vaya para otro lado y pum peritonitis. Yo me sentía algo mal, pensé que era angustia o estrés o nervios. Más no. Todo rápido”, agregó en sus redes sociales.

En el final de su mensaje, Costa fue por el humor: “Como decía Alfonsina ‘un rayo a tiempo y se acabó la feria’… Litiasis coledociana ese es mi diagnóstico. Y salió todo muy bien. Gracias”.

Le dio like la farándula entera y se llenó de comentarios buena onda: Nico Vázquez, Belu Lucius, Vero Lozano, Marcela Tauro, Mauro Szeta, Fátima Flórez, Catherine Fulop, Fernando Carlos, Diego Poggi y María Laura Santillán, entre otros, la saludaron ya que es una persona muy querida.

El plan de Costa era realizar su obra de teatro hasta mediados de febrero (dependiendo como viniera la temporada). Pero ahora todo quedó en estudio y en la semana próxima se tomaran las decisiones más acertadas. ¡Fuerza!