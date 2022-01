El 5 de enero, la Anmat, junto con el ministerio de Salud de la Nación, aprobó la venta en farmacias del test domiciliario, ante la fuerte suba de contagios de coronavirus y la saturación en los centros de testeo en Argentina.

Apenas conocida la resolución, la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) estimó que los autotest podrían llegar a la famacia en 10 o 15 días, entre el 15 y 20 de enero, pero el ingreso de los test se demorará un poco más.

Los farmacéuticos mantuvieron una reunión con los laboratorios Abbott, Roche, VyamGroup y Wiener y “uno de ellos mencionó la posibilidad de que se empiecen a vender después del 25 de enero, pero no es seguro porque va a depender de la Aduana”, dijo Ricardo Pesenti, protesorero de la Cofa. En relación a los otros tres laboratorios, aseguró que sus productos podrían arribar al país “para la primera quincena de febrero”.

Cómo funcionarán los autotest

Los test aprobados son cinco, de orientación diagnóstica y las personas que los adquieran deben recoger la muestra por sí mismos, siguiendo las instrucciones de los fabricantes y la orientación del profesional farmacéutico.

Los test que se venderán en las farmacias son los siguientes:

Panbio COVID-19 AntigenSelf-Test

SARS-CoV-2 AntigenSelf Test Nasal

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ( COVID-19 Ag)

WL Check SARS-CoV-2 Ag SelfTesting

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ( COVID-19 Ag)

La Resolución 28/2022, dictada por el ministerio de Salud, indica en su artículo 5 que “la dispensa de los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 ( COVID-19) a individuos particulares será exclusiva en las farmacias que deberán cumplimentar el procedimiento establecido”. A su vez, “el usuario del test de autoevaluación para la detección del SARS-CoV-2 ( COVID-19), deberá efectuar ante la misma farmacia el reporte del uso”.

En cuanto a la norma del ministerio, Pesenti explicó que “va más allá de los registros” porque “marca la cancha de cómo tiene que hacerse la dispensa de los autotest”.

Además, las farmacias que deseen vender los test deberán adherirse a los registros de la Confederación Farmacéutica Argentina. “A las 17 abrimos el registro para todas las farmacias del país que quieran dispensar el autotest”, confirmó el protesorero.

También, remarcó que todas “tienen que estar registradas porque deben firmar, de alguna manera, una declaración jurada de notificación” y, gracias a eso, “las droguerías van a poder vender sólo a las farmacias que se han adherido”.

Ante la posibilidad de que algunas farmacias no se inscriban, Pesenti explicó que Cofa “va a tener un enlace, un web service, con las drogeuerías y ese enlace le va a decir qué farmacias van a estar adheridas”. En caso de que no se adhieran, “las droguerías no le puede vender y eso es para garantizar el compromiso”.

Si bien en el mejor de los casos, uno de los cuatro laboratorios podría empezar a distribuir los test en la última semana de enero, Pesenti aseguró que “una vez que lleguen a las droguerías integrales, que son las que abastecen a la mañana y a la tarde, la distribución a las farmacias se hace en un día”.

Cómo se hace el autotest de Covid

La Resolución 28/2022 indica cómo debe ser:

Reporte de uso

a) Los resultados del test deben ser reportados de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto dentro de las 24 hs. de realizado el mismo, y dentro de los 7 (SIETE) días de adquiridos cuando no hubieran sido utilizados, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test.

b) En el caso de que el producto sea adquirido por un usuario en una farmacia adherida, el reporte de uso siempre se hace a la farmacia en la que se adquirió el producto para lo cual el usuario dispondrá de los siguientes canales alternativos: directamente en el punto de venta (farmacia) de forma presencial o telefónica, una página web y otros que puedan desarrollarse.

En caso de que el producto sea adquirido y/o utilizado por institución pública o privada, deberán designar una referente de la salud responsable del reporte de uso, e informar el destino y los resultados al lugar de adquisición o en su defecto a las autoridades sanitarias de su jurisdicción.

Notificación de resultados

a) Las farmacias notificarán los resultados de los test dispensados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) a través de los usuarios habilitados, para lo cual se otorgarán los accesos al SISA pertinentes.

b) Las instituciones públicas o privadas que adquieran o utilicen el test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 ( COVID-19) notificarán los resultados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) a través de los usuarios habilitados, o en su defecto cuando el reporte de uso fuera realizado ante las autoridades sanitarias de su jurisdicción, éstas deberán notificar los resultados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

Además, se detallan cuáles serán los datos a recolectar para el adecuado reporte:

Nombre

Apellido

Sexo legal

Fecha de nacimiento

Tipo de documento

Número de documento

Domicilio completo

Teléfono de contacto

Resultado del test: positivo / negativo

