Acusaciones que van y vienen. Que la noticia es verdad, que no lo es. Así es como se ha manejado el conflicto entre Melina Eugster y la pareja, Neumann-Urcera. Pero la modelo patagónica volvió a salir en los medios y contó cómo se filtraron los supuestos chats con el piloto.

En Intrusos han tenido todas las primicias en cuanto a este tema y esta vez no ha sido la excepción. La panelista Virginia Gallardo compartió con sus compañero la nota de voz que recibió de la supuesta amante de Urcera. La promotora se defendió de las acusaciones que decían que ella había filtrado la información para ganar fama.

“Hola Intrusos. Salgo a aclarar un poco y a decir lo que tengo para decir, porque también si me callo yo… No quería que esto se filtre.“, confesó Eugster. “Yo la captura se la mandé a un grupo de amigas porque quería compartirlo con ellas y se filtró. La verdad que no tengo idea. Yo no lo busqué”, se defendió, tratando de salvar su imagen.

Frente a estas declaraciones, los periodistas del programa no le creyeron nada. Mientras el audio se reproducía se escuchaban comentarios de fondo como: “Mentirosa”. La modelo también admitió que a pesar de todo, le había gustado la atención que ganó gracias al escándalo.

“A mí me sirvió, y quieras o no, salí en el programa más visto de espectáculos, y pude mostrar mi faceta como modelo, que lo vengo haciendo hace muchos años desde chica”, contó en Intrusos. Con esta declaración, las dudas sobre si los chats son falsos crecieron más y más.

“Referido a lo del café que escuché que dijo Pallares, yo me lo tomaría porque no tengo ningún problema, ni en esta situación, ni en una situación de una pareja. Ella no me hizo nada. Yo no tendría problemas. En todo caso, la pareja sería la que lo tiene que arreglar puertas para adentro”, respondió con respecto a una supuesta reunión con Nicole Neumann.