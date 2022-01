Evaluna con su dulce personalidad ha logrado ganarse el corazón de sus millones de fanáticos, ni hablar de la hermosa relación con tiene con Camilo, a quien acusan de ser un intenso por demostrarle el gran amor que siente por ella y ahora por su hijo Índigo, el primero de la pareja y el primer nieto de Marlene.

Claramente Evaluna es la favorita de la familia y eso se nota muchísimo, más que nada por la parte de Ricardo. Solo hay que recordar aquella vez que dijo en “La Voz Argentina” que ella era la cantante más talentosa de toda la familia, mientras Mau y Ricky estaban presente escuchando las palabras de su padre.

De hecho, en el casamiento de Stefi y Ricky, Montaner se subió al escenario y le cantó todas sus canciones a Evaluna, cuando la protagonista de la noche debería haber sido Roitman. Al ver los videos de la noche, muchos fanáticos se molestaron y mostraron su descontento en las redes sociales.

Como si fuera poco, cada vez salen más pruebas que demuestran que Evaluna no se banca a Stefi y no al puede ni ver. Todo comenzó hace varios meses atrás cuando Camilo bromeaba durante una entrevista con Roitman y ambos se reían frente a las cámaras, a quienes no les gustó mucho esto fue a los hijos de Ricardo.

Rápidamente Evaluna se levantó y fue directo a darle un beso a Camilo sembrando una situación incómoda donde Stef no sabía que hacer. Desde entonces, cada cosa que hace parece estar en contra de Roitman. En la foto familiar de la boda, Eva y Camilo parecen ser los protagonistas, mientras que los novios están en el fondo.

Evaluna sabe cómo manejar bien a su padre y cómo salvarlo. En el día de hoy en “Intrusos” mostraron una nota que Ricardo dio y todo parecía ir bien hasta que la cantante lo apura desde el auto y le dice: “Me hago pis”. Eso le causó gracia a algunos y a otros les molestó muchísimo el mal gesto de la esposa de Camilo.