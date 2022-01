Todos tenemos un sosías, alguien que se parece mucho a nosotros aunque no esté emparentado. Sin embargo, el que encontró este joven es especial, ya que es su doble idéntico y quienes no los conocen no pueden diferenciarlos.

Lauren Riboldi, una reconocida influencer estadounidense que tiene millones de seguidores en Instagram, subió la historia de su hermano y su doble idéntico, al que habían visto por casualidad navegando por internet. Inmediatamente trataron de localizarlo, aprovechando la popularidad de Lauren en las redes.

Finalmente, concretaron un encuentro, y ambos jóvenes se sorprendieron al ver al otro, porque era su doble idéntico: parecían clones. Lauren inmortalizó el momento con un video que se viralizó en TikTok. “Mi hermano encontró a alguien exactamente igual que él en Instagram y fuimos a conocerlo en persona”, escribió sobre el video del conmovedor encuentro.

“¿Cómo es posible que seamos tan parecidos?”, se preguntan los muchachos. “Somos exactamente iguales”, admiten. El video fue reproducido más de 15.000.000 de veces. Entre los muchos comentarios de los usuarios, varios les dicen que son dos gotas de agua.

Un chico encontró a su doble en Instagram y ahora les piden un ADN

Ahora, sus seguidores los impulsan a que se hagan un test de ADN, porque no pueden creer que no sean familiares directos. No sería el primer caso de gemelos que se conocen de grandes, porque fueron adoptados por diferentes familias.

Incluso hay una web, twinstrangers.com, que permite subir una foto y una descripción de sus características para hallar a su sosías. En caso de hallar coincidencias, el sistema envía notificaciones a ambas partes.

Fuente: Hoydia.com