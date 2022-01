Estefi Berardi es una verdadera caja de sorpresas. Esta vez dejó con cara de asombro tanto a Carmen Barbieri como a Pampito, con quienes comparte pantalla todos los días en Mañanísima, al revelar secretos completamente desconocidos (y absolutamente asquerosos) de Cristian Castro, la mega estrella de la canción nacida en México y muy querida en la Argentina.

Según Estefi, los datos los conoce porque un amiga de ella, a la que no identificó, salió un tiempo con el hijo de la legendaria Verónica Castro. “Hasta que le pidió que fuera allá, a Miami, donde vive él, y ella viajó pero al poco tiempo se volvió espantada porque no le gustaron nada una serie de cosas que vio y que pasó allá. Enseguida se subió al avión y dijo si te he visto no me acuerdo”, precisó.

Pero después, ante la insistencia de Carmen, llegó el momento de dar detalles, instancia en la cual la rubia, anteriormente participante de Combate (donde protagonizó una reyerta con Laurita Fernández) y conductora del ciclo para adolescentes llamado “Dale Like”, no tuvo drama en contar lo que le había dicho su amigo, cosas bastante fuertes por cierto.

“Una amiga salió con Cristian Castro y se fue con él a Miami, pero duró poco. Quería que cocinara todo el día para él y sus amigos. Y lo peor era que erutaba y se tiraba pedos todo el tiempo, no podía contenerse”.

Segun Berardi, “lo primero que no le gustó a mi amiga fue que Cristian Castro quería que cocinara todo el día, y no sólo para él, sino para todos sus amigos que iban a verlo todo el tiempo a la casa. Era un laburo tremendo para ella, se la tenía que pasar todo el día atendiéndolos. Eso la hartó muy rápido“. Pero lo peor no sería eso, sino lo que reveló luego.

Suelta de cuerpo -precisamente- la panelista más picante de los últimos tiempos (sí, le podría pelear esa condición a Yanina Latorre, tranquilamente) contó que “igual, lo que me menos le gustó a mi amiga….ay… no sé si lo puede decir…. bueno, lo voy a decir con todas las letras pero con respeto: lo que menos le gustó es que Cristian Castro eructa y se tira pedos todo el tiempo”.

Obviamente, Carmen y Pampito explotaron en una exclamación. La muchacha no sólo mantuvo su información, sino que agregó aún más datos: “Bueno, no hay que asombrarse tanto. ¿A quién no le escapó una flatulencia alguna vez, no?” .

“El tema es que mi amiga me dijo que es todo el tiempo, que no se puede resistir. Entiendo que hay gente que tiene ese poblema, que incluso se puede tratar”. Además, contó que el cantante una vez le escribió “por privado” en Instagram.

“Me preguntó si no iba a Miami, y no, no es que ir a Miami es como agarrar un bondi y viajar a Quilmes. No sé, debe tener un poder adquisitivo distinto del mío, claro. Yo no le mangueé un viaje, pero le pedí que me incluyera en un videoclip. De la que me salvé”, remató.