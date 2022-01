Si hay alguien a quien casi nadie nadie quieren en el mundo de la farándula, sin dudas es Lourdes Sánchez. No solo la acusan de acomodada, sino que también le dicen que canta pésimo y que es una falsa porque frente a las cámaras se muestra de una manera, mientras que en el detrás es una persona totalmente distinta.

Ahora bien, quien claramente si se lleva bien con ella es Ángel de Brito, quien hoy disfruta de unas merecidas vacaciones en Punta del Este, luego de haber trabajado todo el 2020 y el 2021 sin para. De hecho, fue su programa fue el que más cubrió el Wanda Gate, el gran escándalo del año.

Hace ya mucho tiempo que de Brito decía que se sentía muy cansado y que su agenda estaba bastante cargada. Harto de las exigencias, decidió renunciar a absolutamente todo, Showmatch y su gran programa exitoso “Los Ángeles de la Mañana”. Fue entonces que todos quedaron sorprendidos con la ruptura de la relación con El Trece.

Días antes de que su programa finalice, Ángel invitó a grandes famosos que pasaron por su ciclo para cerrar de la mejor manera, obviamente estuvieron en días diferentes Laurita Fernández y Lourdes Sánchez. Las divas siempre fueron muy apoyadas por las panelistas del show y sobre todo por los fanáticos del conductor.

Aunque al parecer las que no se llevan bien son ellas o al menos así lo confirmó Ángel de Brito en su cuenta de Instagram cuando seguidor hizo que eligiera entre las dos y aunque no puedo hacerlo, el ex jurado de “Showmatch: La Academia” reveló que quiere mucho a las dos, pero que ellas se llevan pésimo.

Cuando el internauta le consultó a cuál de las dos elegiría para conducir un programa con él, el famoso chimentero sin dar muchas vueltas respondió: “Las quiero mucho a las dos. Ellas no se quieren jajaja”. Así confirmó las sospechas que muchos tenían. Por parte de las famosas, ninguna salió a hablar sobre el tema.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Según pudo saber este sitio, la historia viene de vieja data: “Cuando las dos eran bailarinas. Una especie de la rubia y la morocha, como fueron Jelinek y Zamolo en Ideas”, dijeron.

Y fue el propio De Brito quien lo hizo fuera de cámara: “Hubo situaciones muy feas. Pero cosas menores de compañeras de trabajo. Y desde ese momento no quieren ni estar juntas”, cerró.