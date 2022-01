ARIES (21 marzo – 20 abril)

Los asuntos de dinero dejarán de preocuparte, sobre todo si mantienes deudas, porque te llegará una cantidad suficiente como para quedarte tranquilo en ese sentido. Si tienes familia, es la hora de celebrar unos días especiales junto a ellos.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

El día es apropiado para que intentes todo aquello que nunca decides hacer. El riesgo, la aventura, los desconocidos… todo ello será interesante. Buen momento para confiar en los que siempre están a tu lado, aunque hoy los veas como una compañía aburrida.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

La tranquilidad a tu alrededor va a ser esencial para que puedas desarrollar una actividad intelectual necesaria en estos días. La lectura y el estudio se verán favorecidos por una pronta y duradera concentración. Mal día para los esfuerzos físicos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Excelente momento para los asuntos relativos al corazón. Si no tienes pareja pero tienes pensado comenzar una relación, el momento no podría ser mejor para hacerlo: tienes grandes posibilidades de que ese romance sea duradero y muy satisfactorio.

LEO (23 julio – 22 agosto)

No intentes hacer en unos días lo que no ha podido llevar a cabo en las últimas semanas. Es mejor que te replantees tus objetivos, ya sean de trabajo o personales, para no caer en un estado de nervios permanente.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

La calma presidirá hoy tus actos, y deberá ser así, porque te rodeará el estrés, la agitación y las prisas. Procura no imbuirte de esta sensación porque los buenos momentos de tu vida íntima dependerán de tu estado de ánimo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Las declaraciones de amor sí que son apropiadas para un día en el que los Libra os encontráis más románticos que nunca y en el que todos vosotros aspiráis a una velada apasionada e inolvidable. En el terreno económico no tendréis demasiada suerte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

La pasión y el ardor llegan a tu signo junto con el deseo de nuevas aventuras. Se adivina un día realmente emocionante en todos los sentidos, tan sólo tienes que dejarte llevar por los sentimientos. Buen momento para olvidarse de la economía y de las responsabilidades profesionales.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Complicaciones a la vista en tus relaciones afectivas, tendrás que poner algo más de tu parte para reconducir la situación, que gira hacia el conflicto. Posiblemente un amigo común de la pareja sirva más que nada para echar leña al fuego.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Tu predisposición para las relaciones afectivas es excelente en estos momentos. Sin embargo, es posible que el problema haya que buscarlo en la otra parte: la falta de sinceridad, el egoísmo o la tibieza por parte de tu pareja, si la tienes, pueden obstaculizar seriamente vuestro romance.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

El día se presenta sin grandes sorpresas pero con noticias positivas en casi todos los terrenos. Todo lo favorable será previsible, pero no por ello dejará de satisfacerte. Un acontecimiento familiar puede ser gratificante para todos los que participáis en él.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Buenas perspectivas en el terreno amoroso; tendrás sorpresas y conocerás a personas que pueden abrir nuevos horizontes en tus emociones. Vas a recuperar el equilibrio perdido y tu vida en general va a mejorar sustancialmente en este sentido. Enhorabuena.