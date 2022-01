Hace algún tiempo atrás Diego Torres y Débora Bello fueron el foco de todos los medios de Argentina. Se creía que la pareja atravesaba una crisis, pues desde Halloween no compartían una foto juntos y eso es algo que preocupó mucho a los fanáticos porque siempre solían compartir fotos en plan familiar.

Los meses fueron pasando y se dejó de hablar del tema, hasta que todo volvió a surgir cuando el cantante viajó solo a Argentina y su esposa se quedó en Miami, lugar donde viven hace muchos años. Fue entonces que los rumores que se habían instalado hace tiempo volvieron a resurgir, pero con más fuerza.

Cuando Diego llegó a la Argentina fue parte de un programa donde se habla de los lazos familiares y sorprendió que no dijera nada sobre su esposa, con quien se había casado el 15 de diciembre. Días después Ángel de Brito consiguió que el música le diera una entrevista a “Los Ángeles de la Mañana”.

Fue en “LAM” donde reveló que estaba separado de Débora, pero confesó que se llevaban bien: “No es un duelo. Es una relación que tiene muchos años y nos queremos mucho. Las relaciones de muchos años no son fáciles, pero nos tenemos un amor muy grande, una hija que amamos y ella es una gran persona y una gran madre”.

Si bien cuando Diego Torres confesó que todos los rumores eran ciertos y que ya no estaba en una relación con la madre de su hija y con quien hacía un año había decidido dar el gran paso de subirse al altar y dar el “sí” para unir sus vidas. el cantante nunca reveló el motivo de la ruptura.

Al parecer Débora lo dijo de una manera indirecta en su Instagram donde publicó un video que se escucha: “¿Cuál es el error más grande que cometemos en la vida? El Buda respondió: Que crees que tenés tiempo. El tiempo es gratis pero no tiene precio. No puedes poseerlo pero sí usarlo. No puedes conservarlo pero sí gastarlo . Y una vez que lo pierdes nunca podrás recuperarlo“. Quizás, el motivo fue el poco tiempo que le dedicaban a su amor.