“Esperemos que esta senda descendente se sostenga”, dijo Alberto Fernández durante la presentación de la nueva lista de Precios Cuidados, poco después de que se conociera que la inflación de diciembre fue del 3,8% y acumuló 50,9% durante 2021.

La frase generó críticas desde diferentes sectores. Desde la oposición, este sábado quien salio a cruzar al jefe de Estado fue el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri.

“Ya es una costumbre por parte del presidente querer convertir en realidad lo que es una ficción“, cuestionó el diputado nacional, quien consideró que hablar de una curva descendente “es absolutamente imposible y choca de frente contra la realidad”.

Alertó que el presidente “no debería recurrir a eso porque lo que hace es cada día destruir más la posibilidad de credibilidad frente a los argentinos” y sostuvo que nadie “puede imaginar de que estamos en un camino descendente”.

“Si es descendente es como reírse en la cara de la gente”, insistió Negri, una de las caras visibles de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación.

El diputado cordobés consideró en diálogo con radio Rivadavia que “este gobierno con la inflación coquetea, sale de novio y da una vuelta porque, como no tiene ningún plan de recuperación económica, juega a licuar lo que tienen niveles de endeudamiento”.

En ese sentido, advirtió: “Eso es jugar con fuego, en cualquier momento produce una explosión. Lo que hoy aparece como tentador a la vista del Gobierno, es demoledor a los bolsillos de los argentinos”.

En diciembre la inflación alcanzó una suba de 3,8% y acumuló 50,9% en el 2021, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el Índice de Precios del Consumidor volvió a tener un alza, tras el 2,5% registrado en noviembre. La inflación fue la cuarta más alta del año, detrás de marzo (4,8%), abril (4,1%) y enero (4%); y la más alta del segundo semestre.

Horas después, Alberto Fernández lanzó la nueva etapa del programa Precios Cuidados, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo.

En su discurso, el presidente sorprendió con una curiosa interpretación de los datos: “Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Esperemos que esta senda descendiente (sic) de la inflación se sostenga, y eso depende de todos y de todas”.

Precios Cuidados y FMI

Como un arma clave para bajar la inflación, Alberto Fernández relanzó Precios Cuidados, al que calificó como “un ancla moderadora de precios”.​

“Es una receta que el kirchnerismo a lo largo de todo los tiempos movió, agitó y siempre fracasó”, manifestó Negri.

El diputado consideró que “puede haber un acuerdo de precios por un tiempo breve, determinado y en una coyuntura que debe ser vinculado a la voluntad de quienes lo componen”.

“Buscan un acuerdo de precios con una inflación del 50 por ciento. Se pierde el sentido del valor, nadie sabe cuál es el precio acertado. Uno camina de una cuadra a la otra y no sabe con qué (precios) se encuentra”, exclamó.​

Por otra parte, Negri señaló que todavía el ministro de Economia Martín Guzmán no les informó “en qué consiste la propuesta que lleva el gobierno adelante” con el Fondo Monetario Internacional.

De cara a la reunión del próximo martes entre Guzmán y los referentes de Juntos por el Cambio, el diputado nacional señaló: “Veremos si podemos tener una información por parte del ministro que sea un poco más profunda de la que se conoció de la reunión con gobernadores que fue nada”.

“Nosotros tenemos una enorme preocupación porque el país no entre en default. El Gobierno dice ‘hice lo posible’, pero en el fondo no actúa en ese sentido. Se acortan los plazos. Sería catastrófico para la Argentina una caída en default y lo pagaríamos por año. No se lo puede tomar en joda“, concluyó.

