Wanda Nara y su escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi hizo que la blonda ganara un gran reconocimiento. Si bien siempre fue una persona mediática sobre todo por su traición a Maxi López, ahora con esto llegó a la cima. Hasta llegaron a comprarla con Susana Giménez y su don de manejar muy bien a la prensa.

Ahora bien, mientras Wanda montó todo un espectáculo de la víctima cuando solo era el karma devolviéndole lo que alguna vez le hizo a su ex, la China estaba muda en España grabando una película junto al reconocido actor Álvaro Morte, conocido por interpretar a El Profesor en “La Casa de Papel”. Y bueno, Icardi intentaba recuperar a la Nara humillandose en redes sociales.

A Icardi le pidieron desde el PSG que calmara un poco el escándalo. Fue entonces que Wanda decidió darle una entrevista a Susana para mostrar que ya se habían reconciliado y que todo marchaba de maravilla. Hasta le pidió disculpas a la China por haberla tratado de zorra cuando descubrió los mensajes con su marido.

La China Suárez salió a explicar que todo fue culpa de su inexperiencia haber vuelto a caer en los brazos de un hombre casado. Tal como le ocurrió con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, donde Pampita le hizo todo un escándalo cuando los encontró en el motorhome. Según la actriz, solo estaba comiendo palta.

Ahora bien, la blonda y el jugador luego de pasar las fiestas en Argentina y haber disfrutado de la familia, regresaron a Francia donde viven hace años. Y desde París muestran la hermosa familia que lograron formar y hasta confesaron que están pensando en traer a un sexto bebé a la familia. Al menos así lo contó ella en redes.

Mediante su Instagram, Wanda le dio la posibilidad a sus seguidores de preguntarle todo. Fue entonces que le consultaron sobre su dignidad, muy segura de sí misma, la blonda sentenció: “La dignidad no me la da un hombre. Me la doy sola sabiendo todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, la gran mujer que soy y mi manera de ser. En cuanto a mi marido, es lo que siempre quise”.