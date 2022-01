Luego de la agresión sexual a una turista danesa, de 20 años, en la localidad caribeña de Puerto Viejo, Costa Rica, más de 200 mujeres protestaron en San José por los actos de violencia contra las mujeres. “Las mujeres de este país decimos no a la violencia machista y patriarcal que violenta nuestros derechos. Por eso nuestra voz se alza, por todas aquellas que ya no pueden estar aquí”, dijo María Fernanda Quesada, una de las mujeres que participó de la protesta convocada por el colectivo Brujas Feministas CR. “Hay mujeres que ya las mataron y ya no están con nosotros”, agregó Quesada. Las manifestantes, mayoritariamente vestidas de color violeta -asociado a la lucha feminista-, marcharon con pancartas y banderas por las calles de San José, y se detuvieron frente a las sedes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia. “¡Ni una menos, vivas nos queremos!” y “¡no sea indiferente!”, corearon. En paralelo, el Unidas Talamanca se pronunció en Puerto Viejo, donde la joven danesa fue agredida sexualmente por varios hombres la noche del 5 de enero en una playa de la localidad, tras abordar un vehículo de transporte informal.