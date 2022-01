Luego de un año intenso en el que fue parte de La Academia de ShowMatch, donde terminó enfrentándose con Agustín “Cachete” Sierra, quien fuera su “casi algo” alguna vez, Cande Ruggeri hoy disfruta de sus lindas vacaciones en Mar del Plata.

En las arenas de La Feliz, Cande se relaja junto a su novio, Nicolás Maccari, con quien el año pasado estrenaron convivencia en su departamento de soltera, que renovaron completamente para empezar esa aventura juntos que, esperan, los llevará a “dar el sí” muy pronto.

¿Cómo es el nidito de amor de los chicos? Muy sereno y armónico, como ellos, con paleta de colores neutros en la que predominan distintos blancos, grises y tonos tierra, todo muy en onda con el estilo nórdico, tan de moda desde hace unos años.

Cande vivió seis años sola en esta propiedad ubicada en Núñez llena de detalles donde las maderas claras y las paredes blancas como la nieve dan la nota. Allí, la pareja vive su amor desde que se conocieron, gracias a un amigo en común.

“Me lo presentó José Sarkany. En su momento estaba negada al amor, pero vi una foto, me pareció un bombón y le dije ´Pasale ya mi número´. Tardó varios meses en mandarme un mensaje, hasta que me invitó a salir y me gustó”, reveló ella a la revista Hola.

“Aprendí mucho con mis relaciones anteriores. Me rompieron el corazón varias veces porque cuando quiero a alguien, pongo todas mis energías en eso y cuando te defraudan, es fuerte”, dijo además en esa entrevista en la que abrió las puertas de su intimidad, que suele mostrar en sus redes.

LAS FOTOS DEL HERMOSO DEPARTAMENTO DE CANDE: