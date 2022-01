Aprovechando a full la soltería, Camila Homs no para de mostrarse en sus redes sociales. La ex de Rodrigo de Paul, se encarga de hacerle llegar al jugador lo que se perdió.

Si bien no hay nada confirmado, crecen cada vez más que el jugador de la Selección Argentina cambió a la modelo por otra mujer. Camila y Rodrigo se separaron hace unos meses y ella se encuentra viviendo con los dos hijos que tienen en común.

Sin embargo, mientras que el jugador de Atlético de Madrid se dedica a lo suyo, Camila no deja pasar el tiempo y aprovecha para hacer sesiones de fotos y encender las redes sociales.

El motivo de su separación

Rodrigo De Paul es una pieza clave del equipo con el que Leonel Messi piensa ir por el Mundial de Qatar, el único trofeo que le queda por ganar. Con despliegue, inteligencia, físico, criterio y talento, en la mitad de la cancha no se le escapa una. No habría pasado lo mismo en su teléfono celular: al volante del Atlético De Madrid se le habrían escapado un par de deslices y su pareja, una muchacha llamada Camila Homs, no se lo perdonó.

Hasta ahí, nada del otro mundo. Algo que puede suceder en cualquier familia y en los cuatro puntos cardinales del planeta. Casi todas las relaciones -por no decir el cien por ciento- pasan por algún momento de zozobra de ese tipo, mucho más desde que existen el WhatsApp y las redes sociales y las comunicaciones “clandestinas”, si es que existen, están al alcance de la mano y de un espíritu que sospecha.

Lo llamativo sucedió después, al trascender los nombres de las mujeres con las que De Paul habría mantenido charlas (no se habla de encuentros, en una especie de revival del comienzo del Wandagate) que fueron descubiertas por su ahora ex novia. Varias veces, en las últimas semanas, se dijo que la muchacha estaba dispuesta a hablar, y que eso haría “temblar al mundo”. Y no sólo al del fútbol. También al planeta farandulero.

Pero en las últimos días apareció otro nombre explosivo: se empezó a mencionar a Tini Stoessel como otra probable tercera en discordia. Y aunque ya aparecieron algunas voces diciendo que no es cierto (la cantante fue relacionada con otro integrante del seleccionado, el “Tucu” Correa, considerado uno de los jugadores más sexies del mundo) el rumor crece y toma volumen con el correr de las horas. Justo a un año del mundial, empezaron los problemas de la Scaloneta.