Bautista Bello y Jujuy Jiménez se vieron envueltos en un inesperado escándalo cuando el polista recibió una gran cantidad de likes en su Instagram, de nada más y nada menos que de Wanda Nara. Bello salió a aclarar lo que realmente pasa con la esposa de Mauro Icardi.

Fue Rodrigo Lussich quien calificó esta acción llevada a cabo por la empresaria como: la venganza de Wanda a Icardi. Al parecer, ella no habría perdonado del todo al futbolista y buscó la manera de devolverle todo lo que él le hizo pasar. Aunque fue una acción muy criticada ya que realizó lo mismo que Icardi: buscó a alguien en pareja.

Frente a todo este escándalo, Sofía Jujuy Jiménez salió a aclarar algunos aspectos de la información que no se habían contado. “Me causó mucha gracias que salga esto encima ahora porque en realidad esto sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia, y Bauti me cuenta ‘no sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía, y yo pensé que me estaba jodiendo y le dije ´¿qué buscará?’´, reveló la modelo.

“En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención. Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó”, expresó la novia del polista de forma muy relajada.

Pero faltaba la voz del protagonista principal. Diario Clarín le consultó al deportista qué opinaba de todos estos me gusta que recibió por parte de Wanda. “Jajaja fueron unos likes. No les doy importancia“, escribió sin darle más vueltas al tema.

“No, no la conozco ni quiero conocerla tampoco, jajaja. No le llega ni a los talones a la jujeña. Estoy muy feliz con mi novia, que busque quilombo en otro lado”, respondió un poco subido de tono, luego que se le preguntara si había visto alguna vez en persona a la esposa de Mauro Icardi.