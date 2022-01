Leo Fariña tuvo su salto a la popularidad y los medios de comunicación desde que comenzó su romance con Karina Jelinek, con quien se casó y luego se divorció tras el escándalo de La Rosadita que dioa conocer Jorge Lanata en 2013. Sin embargo, el empresario decidió volver a apostar el amor y fue protagonista de una ceremonia el viernes por la tarde.





Después de un año de noviazgo, Fariña se casó con Camila Rosales. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido con la modelo, fue un evento con perfil bajo aunque eso no impidió ciertos lujos. El festejo íntimo que realizó fue para 70 años en el Hotel Four Seasons, aunque lo que llamó la atención en las redes sociales fue el look que eligió para dar el sí.

Ángel de Brito anunció dicha ceremonia a través de su cuenta de Twitter e incluyó cuatro fotos. En todas ellas, se podía ver al ex de Jelinek con una camisa blanca por debajo de su traje azul. Como frutilla del postre, el empresario optó por colocarse en una gorra en su cabecera, un look muy habitual en él desde que salió de prisión.

“Lo dejo a tu criterio. Casamiento con gorra Fariña”, escribió el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” por el outift que eligió Fariña. Cabe recordar que la pareja se conoció hace un año por medio de un amigo en común que tenían y al poco tiempo decidieron ir por más.