El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli reclamó este sábado al presidente Alberto Fernández que “desautorice esa horripilante marcha” contra la Corte Suprema convocada por el dirigente Luis D´Elía.

“Sería bueno que desautorice esa horripilante marcha convocada por Luis D´Elía y deje a la Corte Suprema y al Poder Judicial tranquilos y trabajar en ejercicio de la independencia y la autonomía que les garantiza la Constitución nacional”, sostuvo el dirigente opositor.

En declaraciones radiales, el también integrante del Consejo de la Magistratura definió como “un espanto lo que está haciendo el Gobierno con el Poder Judicial” y se quejó de que “el kirchnerismo busca conformar una Justicia adicta”.

Asimismo, el legislador nacional se refirió a la propuesta del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de ampliar la Corte Suprema a doce miembros y dividirla en dos salas, una exclusivamente dedicada a lo penal.

“La Corte está muy bien con cinco, podría eventualmente como ha tenido en alguna etapa tener siete, pero no me gusta para nada la división en salas de la Corte Suprema. Esa sentencia definitiva y de última instancia que dicta la Corte Suprema la terminarían dictando dos jueces y no cuatro o cinco, como ocurre actualmente”, analizó Tonelli, quien apuntó contra “la dudosa constitucionalidad de dividir a la Corte en salas”.

Y concluyó: “La idea de los K es hacer una Corte de 12 miembros, dejar a la oposición que elija todos los jueces, menos los de la sala penal y que esos jueces de la sala penal elegidos por el kirchnerismo se ocupen de resolver todos los problemas penales de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y de todos los funcionarios o ex funcionarios K que están procesados”.