Cada vez falta menos para saber si Sebastián podrá ser completamente feliz. Netflix presentó el trailer y nuevas imágenes de la segunda temporada de Casi feliz, la serie escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich, que se estrena el 13 de abril.

“En esta nueva temporada, Sebastián profundiza los conflictos con todos sus vínculos: con su ex mujer, embarazada de otro hombre; con sus hijos, que crecen y lo enfrentan; con sus compañeros de trabajo, que cada vez lo respetan menos; con su hermano, que le cuestiona cada paso que da en la vida y, por sobre todas las cosas, consigo mismo”, indica la sinopsis oficial.

Elenco e invitados

El elenco protagónico es el mismo de la primera temporada: junto a Wainraich estarán Natalie Pérez (como Pilar, su ex mujer), Santiago Korovsky (Sombrilla, su ladero en la radio), Peto Menahem (Gastón) y Lucas Wainraich (Felipe). También actúan Sofía Guerschuny Pesci y Miguel Ángel Podestá.



Escena de la segunda temporada de Casi feliz, con Sebastián Wainraich. Foto Netflix

Volverá a haber invitados especiales, como Carla Peterson, Benjamín Amadeo, Julieta Díaz, Roberto Moldavsky, Carlos Portaluppi, Rafael Ferro, Daniel Hendler, Diego Gentile, Gustavo Garzón, Adriana Aizemberg o María Abadi, entre otros.

Un éxito en pandemia

Casi feliz fue uno de los éxitos de la pandemia. Estrenada el 1ro de mayo de 2020, cuando recién había empezado el confinamiento, durante la primera semana estuvo en lo más alto del ranking de las diez producciones de Netflix más vistas en la Argentina, y en las semanas siguientes se mantuvo dentro del top ten. También tuvo una amplia repercusión en Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa.

El personaje de Sebastián se parece -bastante- a la vida real de quien lo interpreta: fanático de Atlanta, conductor de un programa de éxito a la tarde, la gente lo para por la calle, tiene dos hijos y hace monólogos. Pero en la primera temporada, el de la ficción estaba separado y sin fuerzas para encarar lo que viene.



El afiche de la tira, que estrena el 13 de abril. Foto Netflix

El divorcio era reciente y su ex esposa Pilar lo seguía movilizando. “¿Por qué no vuelvo con ella? Es la mujer que siempre me sorprende”, le decía el personaje de Wainraich a Sombrilla, su productor en la radio y confidente. Ese escenario servía para contar otros aspectos en los que Sebastián estaba “quedado”, como le decía un seguidor en la calle.

Dos ex que se quieren

Lejos de ser dos ex que se detestan, en la historia Pilar y Sebastián se quieren. Y se ríen juntos. Comparten muchas actividades, un deleite para el espectador que puede ver a una pareja que ya no es tal como núcleo de la historia.

En aquellos primeros episodios, si Pilar le pedía a Sebatián que hablara más con los hijos, él aceptaba trabajos que no hubiese querido hacer y se encontraba con aspectos de su historia que le devolvían una imagen no muy grata de sí mismo.



“Casi feliz”, protagonizada por Sebastián Wainraich y Natalie Pérez. Foto Netflix

Casi feliz fue creada por Wainraich -también encargado de los guiones- junto a Alejandro De Grazia y Hernán Guerschuny, que también es el director (ya había formado pareja creativa con el conductor de Vuelta y media en Una noche de amor, en 2016).

Una narración encantadora

La narración era atractiva, con escenas graciosas de un humor simple y otras que desarrollaban las fobias, las culpas y cierta imposibilidad del disfrute. “Dejá de romperte con problemas de nene burgués”, le decía un oyente en la radio. “¿Por qué sos un imbécil, Sebastián?”, le preguntaba su psicólogo.

Habrá que ver si esta segunda temporada da una respuesta a esa pregunta. También a otras: ¿logrará disfrutar de la vida Sebastián y ser plenamente feliz? ¿Volverá a juntarse con Pilar? Y la que tal vez sea la más importante de todas: ¿logrará volver Atlanta a Primera después de 38 años en el Ascenso?

